Efterretninger: Det smuldrer for Putin

Hvis man skal tro den britiske efterretningstjeneste, så smuldrer det for Vladimir Putin. Ikke kun med tilbagegangen i krigen i Ukraine, men også på de indre linjer, hvor hans egne folk mister troen.

I den daglige briefing beskrives det, hvordan den russiske nationalist og militærmand Igor Girkin taler om en krise i den russiske strategi.

'Den velkendte nationalist og tidligere officer har påstået, at han har brugt to måneder med en bataljon ved frontlinjen i kamp for den prorussiske Folkerepublik Donetsk. Han fortæller, at hans seneste oplevelse afslører en strategisk krise i Ruslands operation i Ukrain', skriver Ministry of Defence.

Samtidig beskrives det, hvordan den russiske hær ifølge Igor Girkin slet ikke er rustet til at føre en moderne krig.

Annonce:

Fyret general?

De seneste dage har der også været uro på de sociale medier. Et rygte om, at general Valerij Gerasimov er blevet fyret, har floreret, og det har skabt ballade i Rusland.

Det er fortsat uklart, hvad der er sket med generalen, og om han overhovedet er blevet sparket ud. Og det har da heller ikke været muligt at få de verificeret hos briterne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Igor Girkin har efter sigende kæmpet to måneder på russernes side, men har ikke meget pænt at sige om strategien. Foto: Eva Plevier/Ritzau Scanpix

Men mens der angiveligt er uro på de indre linjer, så fortsætter krigen i Ukraine.

Onsdag morgen har der været eksplosioner i den centrale del af Ukraines hovedstad.

Skudt ned af droner

Det oplyser Kievs borgmester, Vitalij Klytjko, ifølge nyhedsbureauet Reuters lidt før klokken 4.45 dansk tid.

- Nødberedskabet er rykket ud, skriver han på beskedtjenesten Telegram. Detaljer følger senere.

Få flere nyheder fra krigen i Ukraine her

Borgmesteren oplyser, at eksplosionerne er sket i Sjevtjenkivskyj-bydelen. Det er den gamle del af Kiev, hvor der ligger flere kendte bygninger, for eksempel Sankt Sofia-katedralen.

Annonce:

Borgmesteren oplyser lidt før klokken 6.30 dansk tid, at ti iranskproducerede droner er blevet skudt ned af det ukrainske missilforsvarssystem. Den oplysning kan ikke umiddelbart verificeres.