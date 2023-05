Efterretninger: Putins mænd er skeptiske

Mange af Putins embedsfolk er sandsynligvis meget skeptiske over for krigen i Ukraine, lyder det fra den britiske efterretningstjeneste

Mens krigen raser videre i Ukraine, er systemet omkring Putin under voldsomt pres.

I hvert fald hvis man skal tro den britiske efterretningstjeneste, som i deres daglige opdatering om krigen i Ukraine skriver, at mange russiske embedsfolk sandsynligvis er meget skeptiske, når det gælder præsidentens angrebskrig.

Tjenesten melder også, at embedsfolkene ofte er under stress som følge af 'det dysfunktionelle krigs-apparat'.

Forbud

Det er dog knap så let at forlade det pressede embedsværk, lyder det fra efterretningstjenesten, som skriver, at den russiske stat efter alt at dømme forbyder højtstående embedsfolk at sige op, så længe krigen er i gang.

Både for at undgå mangel på arbejdskraft, men også for ikke at give indtrykket af nederlag.

Forbuddet skulle gælde for regionale ledere, sikkerhedsfolk og medlemmer af Putins præsidentielle administration.

Efterretningstjenesten vurderer, at det håndhæves under trusler om retsforfølgelse.

Vragrester fra russiske missiler regnede torsdag morgen ned over Kiev. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Angreb hver anden dag

Imens fortsætter Putin tilsyneladende ufortrødent krigen i Ukraine.

Natten til torsdag blev landets hovedstad, Kiev, angrebet med russiske missiler for niende gang i maj - altså på 18 dage.

Ifølge Serhij Popko, som står i spidsen for Kievs militære administration, lykkedes det landets missilforsvarssystem at nedskyde samtlige russiske missiler.

Værre gik det dog i havnebyen Odessa, hvor et missil ifølge en militær talsmand kostede en person livet og kvæstede to.