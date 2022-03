Efterretningstjeneste: Russerne åbner ild mod evakueringskonvoj

Den ukrainske efterretningstjeneste beskylder lørdag russiske styrker for at dræbe syv civile under et angreb mod en konvoj, der skulle evakuere kvinder og børn

En konvoj, der skulle evakuere kvinder og børn fra den ukrainske by Peremoha i nærheden af Kiev, kom ifølge den ukrainske efterretningstjeneste fredag under beskydning.

Efterretningstjenesten melder om syv dræbte, heriblandt et barn. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en erklæring lyder det fra efterretningstjenesten, at besætterne tvang de overlevende civile i konvojen til at vende om og returnere til Peremoha, som de skulle evakueres fra.

I samme erklæring skriver de, at det samlede antal sårede er ukendt.

Flere internationale medier bringer lørdag aften nyheden, men det har endnu ikke været muligt at få den bekræftet af uafhængige kilder.

Rusland har siden invasionens begyndelse 24. februar nægtet at have angrebet civile, og de bebrejder Ukraine for de mislykkede evakueringsforsøg.

Evakueringer er vanskelige

Ifølge ukrainske embedsmænd er det en generel udfordring at evakuere lokale fra områder, der er under russisk belejring, fordi der er 'en konstant trussel om luftangreb'. Det skriver BBC.

Den ukrainske havneby Mariupol, der er under russisk belejring, har de seneste to uger været udsat for bombardementer, og ifølge FN er situationen i byen alvorlig - blandt andet fordi borgerne har begrænset adgang til mad, vand og strøm.

Ifølge viceborgmester i byen Serhiy Orlov har man seks gange forsøgt at evakuere lokale i evakueringskonvojer, men hver gang er de blevet udsat for bombardementer eller beskydning.

Imens man i byen gør, hvad man kan, for at få nødhjælp, mad og vand ind i havnebyen, er der mange russiske beskydninger. Billeder fra nyhedsbureauet AP viser billeder af en russisk kampvogn, der skyder mod en boligblok.

