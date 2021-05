Egyptisk mæglet våbenhvile i Gaza er trådt i kraft

OVERBLIK: Verden reagerer på våbenhvilen i Gaza

Verdens ledere og andre aktører med interesse i Mellemøsten byder en netop indgået våbenhvile mellem Israel og Hamas-bevægelsen velkommen.

Våbenhvilen for Gaza trådte i kraft fredag klokken 01.00 dansk tid.

Læs et udpluk af reaktionerne her:

* FN's generalsekretær, António Guterres:

- Jeg vil gerne understrege, at israelske og palæstinensiske ledere har et ansvar, som rækker ud over genoprettelse af ro, for at indlede en seriøs dialog for at håndtere de grundlæggende årsager til konflikten.

- Gaza er en integreret del af den fremtidige palæstinensiske stat, og der må ikke spares på indsatsen mod at skabe en reel national forsoning, som afslutter splittelsen.

* USA's præsident, Joe Biden:

- Vi er fortsat forpligtede til at samarbejde med FN og andre internationale interessenter om at yde omgående humanitær hjælp og samle international støtte til folket og genopbygningsbestræbelserne i Gaza.

- Jeg er af den overbevisning, at palæstinensere og israelere lige meget fortjener at leve trygt og sikkert og nyde godt af værdier som frihed, velstand og demokrati.

* Egyptens præsident, Abdel Fatah al-Sisi:

- Med ren og skær glæde har jeg modtaget et telefonopkald fra præsident Biden, hvor vi udvekslede visioner for en formel, som vil neddæmpe den nuværende konflikt mellem Israel og Gaza. Vi har begge en vision om, at konflikten skal håndteres med diplomati.

* FN's udsending til Mellemøsten, Tor Wennesland:

- Jeg byder våbenhvilen mellem Gaza og Israel velkommen. Jeg udtrykker min dybeste medfølelse over for ofrene for volden og deres nærmeste. Jeg roser Egypten og Qatar for deres indsats i tæt kontakt med FN for at hjælpe med at genoprettet roen. Arbejdet med at opbygge Palæstina kan begynde.

* Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab:

- Jeg byder nyheden om en våbenhvile mellem Israel og Gaza velkommen. Alle sider må arbejde for at gøre våbenhvilen bæredygtig og afslutte den uacceptable cyklus af vold og tab af civile liv. Storbritannien fortsætter med at støtte bestræbelserne på at skabe fred.

Kilde: Reuters