Eks-præsident sammenligner Zelenskij med Hitler

Ruslands tidligere præsident er kendt som en blød og liberal mand, men han er desperat for ikke at miste sine privilegier, mener ekspert

Ukraines opfordring om ikke at lukke en eneste russer ind i Europa eller USA, fik tirsdag den forhenværende russiske præsident Dmitri Medvedev til at skrive flere voldsomme opslag.

’Ukraines chefklovn foreslog at holde hele Ruslands befolkning ansvarlig. Det var Adolf Hitler, der sidst forsøgte at anvende sådanne ideer på et folk som helhed.’ skrev han på Twitter.

– Han er kendt som en blød mand, der normalt aldrig ville sige sådan noget, men han er under hårdt pres i de russiske medier, hvor han skal vise, at han er 110 procent på Putins side - også selvom han ikke mener det, siger senioforsker og Rusland-ekspert Flemming Splidsboel Hansen til Ekstra Bladet.

Ruslands udenrigsminister, Sergey Lazrov, har i en kontroversiel udmelding sammenlignet Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, med Adolf Hitler. Udtalelsen er nået hele vejen til Israel, hvor den bliver fordømt. Ruslands udenrigsminister, Sergey Lazrov, har tidligere sammenlignet Ukraines præsident med Adolf Hitler

Vil ikke miste sit job

I forlængelse af Zelenskijs forslag, sagde Estlands premierminister, Kaja Kallas, at ’det er et privilegium at besøge Europa, men ikke en menneskeret.’

Det fik Medvedev til at svare med en trussel: ’At du er på fri fod er ikke din fortjeneste, men vores fejl.’

De statskontrollerede russiske medier taler om patrioter og forrædere. Derfor kæmper politikerne om, hvem der er mest loyale overfor Putin, for at beholde deres stillinger, mener Flemming Splidsboel.

– Den politiske top er superkorrupt og nepotistisk. Deres familie og venner har fået ejendomme, adgang til de rigtige uddannelser og store økonomiske fordele, de ikke vil give slip på.

Undertrykt og kontrolleret

Dmitri Medvedev er næstformand i det russiske sikkerhedsråd, hvor Putin er formand.

– Det er en pseudostilling, for han har intet at sige. Putin har oprettet stillingen, fordi de er venner.

Ruslands manglende succes med krigen i Ukraine og efterfølgende økonomiske problemer vil føre til at øget radikalisering blandt den russiske elite, der i højere grad stryger Putin med hårene.

– Det bliver mere undertrykt og kontrolleret. De bliver ikke længere nakkeskudt, hvis de er uenige, men de mister deres forrang og privilegier, siger Flemming Splidsboel.

Gjort til grin

Det er langt fra første voldsomme opslag fra Medvedev. I sidste uge kaldte han Kasakhstan, der tidligere var en del af Sovjetuniounen, for en ’kunstig stat’.

Opslaget på Twitter blev efterfølgende slettet. Herefter påstod Medvedev, at det ikke var ham, der havde skrevet det, men nogle hackere.

Medvedevs brøler kommer efter en lang række voldsomme udtalelser, der har fået både statsmedier og befolkningen til at undre sig.

- Han bliver gjort til grin på sociale medier i Rusland, fordi han finder balancen og går til ekstremerne. Naturligvis er det Kreml, der har ringet og bedt ham slette opslaget, slutter Splidsboel.