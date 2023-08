Ekspert: - 19 fly er ikke særlig mange

Det var med stor jubel og fejring, at Danmark søndag kunne annoncere, at der ryger 19 F-16-fly ned til Ukraine.

Men er det egentlig en stor hjælp for Ukraine, eller er det blot en dråbe i havet?

Spørger man lektor i krigsstudier ved Forsvarsakadamiet, Peter Viggo Jakobsen, er det ikke et decideret sindsoprivende antal af fly, som bliver sendt i Ukraines retning.

- I det store krigsperspektiv skal der bruges mere end 300 fly i Ukraine, og så er 19 jo ikke særlig mange, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Men for et land som Danmark, der har 30 operative kampfly, er det da en slat at give væk. Derfor kommer det an på målestokken.

Den ukrainske præsident besøgte mandag Danmark. Foto: Henning Hjorth

Kan Danmark forsvare sig?

Men hvis man går og frygter, at det kommer til at have stor betydning for Danmarks evne til at forsvare sig selv, at vi mister 19 fly, er der dog godt nyt ifølge lektoren.

Det kommer nemlig ikke til at gå ud over det danske luftvåben.

- Der er jo blevet regnet på, hvordan man kan få det her til at gå op. Så min forventning er egentlig, at vi er i stand til at levere de her 19 fly, uden at det går ud over vores evne til at løse de nationale opgaver i forsvaret, siger han.

Det er ikke noget nyt, at F-16-flyene skal udskiftes med F-35-fly.

Derfor har der længe været snak om, hvorvidt flyene skulle en tur på lageret, et smut over atlanten til Argentina eller doneres til Ukraine. Men uanset endedestinationen mener Peter Viggo Jakobsen, at vi har råd til at undvære disse fly.

- Udgangspunkt nummer et er, at vi kan forsvare Danmark. Og det kan vi stadig, selvom vi donerer 19 fly. Jeg vil vurdere, at vi simpelthen leverer alle de fly, som vi overhovedet kan, uden at det skulle gå ud over os selv, siger han.

En eskalering?

Tidligere mandag kunne den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, fortælle, at Rusland mener, det er en eskalering af konflikten, at Danmark donerer fly til Ukraine.

Og det giver Peter Viggo Jakobsen ambassadøren ret i. Men ikke af betydelig karakter.

- Jo mere grej, jo mere intens bliver krigen. Så på den måde har han ret. Man giver ukrainere større evne til at slås, og så skal russerne bruge flere ressourcer på at imødegå dem, siger han og tilføjer:

- Og det er jo egentlig en faktuel konstatering.

Ifølge ham handler det om, at Rusland placerer skylden på Nato, hvis de en dag tyr til atomvåbene.

- De kan sige: 'Vi havde advaret jer. Vi kan ikke længere holde vores frontlinjer.' Det er ren forberedelse af fortællingen om, at det er Natos skyld, hvis krigen eskalerer, siger han.

Et pres på flyvevåbnet

De i alt 19 fly skal sendes over flere omgange, således det ikke går ud over det danske luftvåben. Derfor forventes der, at seks fly ryger afsted 'omkring nytår', otte i 2014 og fem i 2025.

Men at der kommer 73 ukrainske soldater til Danmark, der skal i træning, kommer til at sætte et ekstra pres på det danske mandskab, mener lektoren.

- Hvis man var træt af, at man havde for mange overarbejdstimer, bliver det nok ikke bedre nu. De får travlt, for de har fået flere opgaver, men ikke flere folk. siger han og understreger igen, at det ikke kommer til at påvirke Danmarks evne til at forsvare sig selv.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hele Forsvaret mangler mænd. Men der er blevet lavet en analyse af, at vi godt kan holde til at skulle lære de her ukrainske mænd op, så jeg forventer ikke, at der kommer til at være nogen negativ påvirkning af det. Udover for de mænd, der måske skal til at løbe lidt hurtigere.