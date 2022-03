Ekspert: De vil miste alt

Den russiske økonomi og den russiske befolkning vil blive ramt hårdt af de omfattende økonomiske sanktioner, som er blevet indført af blandt andre USA, EU og Storbritannien.

Værst vil det gå ud over landets middelklasse, vurderer Jeremy Morris, der er professor ved Aarhus Universitet med stor indsigt i Rusland og landets økonomi.

- Den største taber bliver dem, der allerede hader Putin. Middelklassen vil miste alt. Sanktionerne vil medføre høj inflation, hvilket selvfølgelig også vil påvirke de fattige meget.

- Men samlet set er det middelklassen, som har haft mulighed for at købe Apple-produkter, vestligt tøj og vesteuropæiske biler, der vil opleve de største konsekvenser. De har grundlæggende set mistet al deres købekraft, siger professoren.

Ifølge Jeremy Morris svarer middelklassen i Rusland til cirka 15-20 procent af befolkningen. Der kan også opstå mangel på visse fødevarer, men han forventer ikke, at det vil blive meget omfattende, da Rusland kan producere sine egne fødevarer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Da EU indførte sanktioner over for Rusland, kaldte Ursula von der Leyen det for 'de hårdeste sanktioner nogensinde'.

Produktion i stå

EU, USA og Storbritannien har udover en række finansielle sanktioner, indefrysning af aktiver fra banker, oligarker og andre magtfulde russere, også indført restriktioner mod at eksportere en række varer til Rusland.

For eksempel komponenter inden for teknologi- og oliesektoren, ligesom eksport af fly og reservedele til fly også er blevet forbudt.

Den slags er med til at smadre et lands produktion, lyder det fra Philipp Schröder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

- Der behøver kun at mangle én stump til et produkt, før produktet ikke kan produceres. Hvis du producerer russiske Lada-biler, og du ikke kan få dæk til dem, så bliver der ikke produceret nogen Lada-biler, siger Philipp Schrøder.

Artiklen fortsætter under billedet.



De første dage af krigen mod Ukraine er slet ikke gået, som russerne havde forventet eller planlagt. Det lader til, at russerne nu tager kraftigere våben i brug for at indtage byerne. Her er det fra byen Kharkiv i det østlige Ukraine onsdag. Foto: Oleksandr Lapshyn / Ritzau Scanpix

Derfor vil meget små ting også få større betydning for den russiske økonomi, end de produkter vi måske normalt lægger mærke til.

- Apple har for eksempel meldt ud, at de ikke vil sælge flere iPhones i Rusland. Det har sikkert offentlighedens bevågenhed, men det er langt mere kritisk for økonomien, hvis der mangler et kritisk computerinput, for eksempel computerchips, der kan bruges i alt fra biler til våbensystemer. De effekter viser sig dog først efter lidt tid, når lagrene slipper op, siger Philipp Schröder.

Artiklen fortsætter under billedet



Bombardementerne i Kiev meldes også som tiltagende, og en militærkolonne af russiske pansrede køretøjer på op mod 60 kilometer er på vej mod byen nordfra. Her en ukrainsk soldat på en anti-luft-kanon nordøst fra Kiev. Foto:

Rente fordoblet

I kølvandet på den russiske invasion af Ukraine er den russiske valuta rublen faldet med knap 30 procent over for den amerikanske dollar. Sidstnævnte bidrager til kraftigt stigende priser, og den russiske centralbank har forsøgt at holde hånden under valutaen ved at fordoble sin rente til heftige 20 procent.

- Det lammer investeringsmiljøerne. Når virksomheder normalt vil ekspandere, låner de penge, men når renten er så høj, er det svært at investere. Under normale tilstande vil centralbanken opkøbe rubler med sin beholdning af dollars og euro for at holde hånden under kursen.

- Men de dollars og euro, den russiske centralbank har, er også blevet indefrosset, siger Philipp Schröder.

Ruslands eksport af energi i form af olie og naturgas er dog holdt fri af sanktioner, og derfor flyder der stadig milliarder til Putins regime. Men selv hvis Europa stoppede for al køb af russisk energi, tror professor Jeremy Morris ikke, at det ville medføre en folkelig opstand, der ville smide Putin ud af Kreml.

- Putin kan let bruge sanktionerne i sin propaganda og sige, at 'vi er blevet afskåret, og det er Vestens skyld.' For de fleste russere mener ikke, at de er aggressive i Ukraine, siger han.