Ekspert: - Der er tale om en afmontering af Prigozjin

Belarus' præsident oplyste efter et tilløb, hvor han lige skulle sikre sig, at han havde styr på Wagner-bossens fulde navn, at Prigozjin er i Rusland, nærmere bestemt St. Petersborg

Ifølge en ekspert er de sidste dages billeder fra Wagner-chefens hjem et udtryk for, at Ruslands top prøver at underminere Prigozjin

De seneste uger har været har mildest talt været kaotiske for lejehærs-bossen Jevgenij Prigozjin, der på ca. 24 timer formåede at lave årets 'dobbelte kovending'.

Og dramaet lader til ingen ende at ville tage, efter det torsdag blev bekræftet, at Prigozjin stadig befinder sig i Rusland - højst sandsynligt til Kremls store irritation. For der gik ikke lang tid efter nyheden om Prigozjins status, før der pludselig florerede flere underlige billeder af Wagner-chefen i verdenspressen.

- Jeg tvivler på, at der er tale om et aftalt spil. De russiske medier kører benhårdt på ham lige nu. For mig er der ingen tvivl om, at der er tale om en afmontering af Prigozjin, lyder konklusionen om de mange billeder fra seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen.

Wagner-bossen Jevgenij Prigozjin. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Perverse Prigozjin

Spørger man Flemming Splidsboel Hansen, er de seneste dages læk af bizarre billeder af Prigozjin iført udklædning samt fra hans personlige palæ nemlig et klokkeklart tegn på, at den russiske top prøver at underminere Wagners-chefens troværdighed.

Billederne blev nemlig sendt i bedste sendetid på flere russiske tv-kanaler.

Vladimir Putin. Foto: Ritzau Scanpix

- Der kørte allerede en historie i de russiske medier 24. juni om, at der var blevet fundet milliarder af rubler på et af Prigozjins kontorer, hvilket virkede ekstremt upatriotisk. Han blev fremstillet som en forræder, der havde suget penge ud af statskassen. Nu kommer de seneste billeder så, hvor han nærmest bliver beskrevet som pervers.

En analyse, som bakkes op af den britiske militærefterningstjeneste.

I deres seneste analyse beskriver de blandt andet, hvordan flere af Wagner-gruppens Telegram-kanaler er blevet bomstille - højst sandsynligt som et resultat af indgriben fra den russiske stat. Samtidig med, at Vladimir Putin er i færd med at indtage en mere fremtrædende rolle.

Annonce:

En presset Putin

Ifølge seniorforskeren er det svært at gisne om, hvorfor Putin fortsat tillader Prigozjin at blive i Rusland, da det efter hans mening får præsidenten til at se svagere ud.

Og selvom Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko torsdag klart afviste, at Prigozjin bør frygte for sit liv, mener Flemming Splidsboel Hansen stadigvæk, at chefen for Wagner-gruppen ikke bør vide sig alt for sikker i fremtiden.

- Det kan være, at Putin er nervøs. Prigozjin nyder stadig stor opbakning blandt befolkningen - det kan man blandt andet se i meningsmålinger. Og derfor prøver man at underminere ham.