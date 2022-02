Ekspert: Derfor går Rusland efter Zelinskij

Russernes strategi er efter alt at dømme at likvidere eller tilfangetage medlemmer af den ukrainske politiske og militære ledelse via specialoperationer i hovedstaden Kiev.

Det vurderer Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i militærstrategi ud fra det seneste døgns kampe.

- Mit gæt er, at russerne vil lave flere forsøg på at lave en halshugning af ledelsen i Kiev ved hjælp af specialstyrker. Så de forsøger at sende grupper af specialstyrker på måske 6-8 mand ind for at forsøge at fange præsident Zelinsky, en general eller deres familie for eksempel.

- Og så enten likviderer de dem eller truer med at dræbe deres familier, hvis de ikke giver ordre til, at de ukrainske styrker skal overgive sig. Det brugte russerne meget i krigen i Tjetjenien. Og der håber de, at hvis de får fat i den politiske og militære ledelse, så falder det hele sammen. Worst case for russerne er, at selv hvis de får fat i Zelinskij, vil de regionale styrker fortsætte med at kæmpe, siger Esben Salling Larsen.

Han understreger dog, at informationerne på internettet om de præcise kampe er usikre og derfor skal tages med forbehold. Ukraines præsident Zelinskij sagde selv i en tale torsdag, at efterretninger viste, at russerne gik efter ham som mål nummer ét og hans familie som mål nummer to.

Artiklen fortsætter under billedet.



Præsident Zelinskij har indkaldt alle mænd mellem 18 og 60 år til hæren. Her er det angiveligt civile ukrainere, der er blevet udstyret med våben. De bevogter en infaldsvej til Kiev. Foto: Daniel Leal / Ritzau Scanpix

Overrasket

Ukraines militær har for Esben Salling Larsen holdt overraskende godt stand over for et ellers overlegent russisk militær.

- Jeg havde egentlig ventet, at russerne var rykket meget hurtigere frem også ude vestpå. Spørgsmålet er, om russerne bare tager det mere roligt, eller om ukrainerne har fået udvalgt nogle gode steder at forsvare sig fra og er lykkes med det. Det kan jeg ikke sige. Men det ser ud til, at ukrainerne har klaret sig overraskende godt.

- Frygten har jo været, at russerne kunne tage Kiev hurtigt ved hjælp af luft-landtropper, men det ser ud til, at de ikke helt har luft-overlegenhed til at gøre det. I stedet ser det ud til, at deres første forsøg på et air assault (landsætning af store mængder tropper via fly, red) er blevet afvist, siger Esben Salling Larsen.

Artiklen fortsætter under billedet.



Russiske styrker har siden tidligt torsdag dansk tid rykket frem fra flere flanker i Ukraine. Her er det militærkøretøjer i Armyansk på Krim-halvøen. Foto: Ritzau Scanpix

Går efter præsident

Sent torsdag var der adskillige meldinger også fra det ukrainske forsvar om kampe ved flyvepladser tæt ved Kiev.

Efter at ukrainerne skulle have mistet kontrollen ved bl.a. flyvepladsen Antonov, meldte de siden om at have genvundet kontrollen. Ruslands forsvarsministerium har fredag omkring klokken 14 dog oplyst, at de skulle have kontrol med flyvepladsen i Hostomel, og kampene er intensiveret omkring Kiev i løbet af fredagen.

Artiklen fortsætter under billedet.



Angreb mod Kiev har også ramt civile. Her er det en kvinde, der bærer vragdele fra en bygning lejlighedskompleks i en forstad til hovedstaden Kiev. Foto: Daniel Leal / Ritzau Scanpix

Russerne vil dog gå meget langt, før de forsøger at indtage Kiev med en egentlig bykamp, fortæller Esben Salling Larsen.

- I det russiske forsvar vil der nok være mange, der kan huske, at man i Grosnij (hovedstaden i Tjetjenien, som Rusland var i krig med i 1999, red.) i første omgang sendte konventionelle styrker ind, som blev fuldstændig smadret. Så jeg tror, at russerne er villige til at prøve mange forskellige ting, også med stor risiko, før man vil gå den traditionelle vej med bykamp, siger han.

Fredag eftermiddag er der meldinger om kampe mellem russiske og ukrainske styrker flere steder omkring Kiev.