Ekspert: Det betyder Putins atom-trussel

Den russiske præsident, Vladimir Putin, fortalte søndag i en tale på landsdækkende russisk tv, at han har sat atomstyrker i højt beredskab.

Putin forklarede, at det russiske tiltag skyldes 'aggressive' meddelelser fra den vestlige forsvarsalliance Nato og økonomiske sanktioner mod Moskva.

Ekstra Bladet har talt med militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen om den tilspidsede situation og de nye meldinger. Eksperten finder det overordnet ikke overraskende, at Putin truer med med atomvåben.

Anders Puck Nielsen tror ikke på, at Putins udmelding ændrer noget som helst rent militært. Det handler i langt højere grad om at skræmme Nato og resten af Europa fra at støtte Ukraine, vurderer han.

- Men det understreger, at han mener det her alvorligt. De vil ikke have, at Nato og USA blander sig i krigen, men jeg tror ikke på, at det afskrækker dem. USA og Nato er altid klar til at svare tilbage på russiske atomvåben - og de svarer tilbage på et øjeblik, siger han til Ekstra Bladet.

Anders Puck Nielsen forklarer, at man skal se Putins udmelding som en måde at fortælle Vesten på, at Rusland er en stormagt. Og helst en stormagt, de skal frygte.

- Intet tyder på, at Nato eller USA lader sig skræmme af Putin. Men det viser, at de er en større trussel i dag end før, siger eksperten.

Efter Putins udmelding om at øge atomberedskabet er Rusland og Ukraine blevet enige om at indlede forhandlinger. Det kan du læse mere om her.