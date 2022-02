Ekspert: Det er Danmarks eneste mulighed

Danmark skal være stålsat og vise, at en russisk invasion ikke er acceptabel. Ekspert påpeger yderligere ét træk, som Danmark med sikkerhed kan foretage

Konflikten i Ukraine spidser til.

Rusland og Vladimir Putin har senest anerkendt udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk som uafhængige i Ukraine, hvilket har givet bekymrende panderynker i store dele af Europa.

Den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, har allerede været ude at sige, at den russiske invasion i Ukraine allerede er begyndt.

NATO støtter ukrainerne, og flere nationer har allerede besluttet at indføre sanktioner mod Rusland.

Danmark er medlem af NATO, og vi har tidligere sagt, at man ikke vil acceptere en russisk invasion. Men hvad kan Danmark egentlig gøre i Rusland-Ukraine-konflikten?

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har ikke udtalt sig om sanktionerne endnu. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Niels Bo Poulsen, institutchef i Forsvarsakademiet, siger, at vi i hvert fald ikke kan spille med musklerne, men på den økonomiske front kan vi ramme russerne.

- Vi kan ikke gøre noget konkret, men vi skal vise, at vi står fast i vores beslutning. Derfor skal vi indføre sanktioner mod Rusland, slår Niels Bo Poulsen fast overfor Ekstra Bladet.

- Nu har Rusland anerkendt udbryderrepublikkerne. Øger det mulighederne for en potentiel krig?

- Krigstruslen er hverken blevet større eller mindre. Men Rusland fastholder det store pres på Ukraine.

- Hvordan kan Danmark ellers vise, at vi ikke ønsker en russisk invasion?

- Det er svært at sige. Problemet er, at Rusland går frem med små, taktiske skridt. Derfor er det vigtigt, at vi indfører sanktioner mod russerne.

- Sanktionerne skal være større, hvis de invaderer Ukraine, afslutter Niels Bo Poulsen.