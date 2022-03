Ekspert: Det er Putins største bommerter

Det har ikke været så let at invadere Ukraine, som russerne havde håbet, og hovedstaden Kiev har indtil videre tilsyneladende været umulig at trænge ind i.

Og noget kunne tyde på, at det i høj grad skyldes, at den russiske præsident, Vladimir Putin, flere gange har jokket i spinaten.

Derfor har Ekstra Bladet bedt militærforsker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen om at pege på Putins tre største militære bommerter i sit forsøg på at invadere Ukraine.

1. Dårligt efterretningsarbejde

- Russerne har lavet dårligt efterretningsarbejde, inden de gik i gang med invasionen, og de har lavet en forkert analyse af det ukrainske samfund, siger Anders Puck Nielsen.

Ifølge den militære forsker er en af russernes største fejl, at de har undervurderet deres ukrainske naboers kampvilje og evner.

- De troede, at de skulle lave en lille let operation, at det ukrainske forsvar ikke ville hænge sammen, og at samfundet ville falde fra hinanden. Det skete så ikke, siger Anders Puck Nielsen.

Kampviljen var også tydelig, da Ekstra Bladet interviewede en af de ukrainske soldater, der lige nu forsvarer hovedstaden, Kiev.

2. Ingen plan

En anden central fejltagelse, Putin har begået i Ukraine, er, at der helt fra starten har manglet en plan for invasionen, vurderer Anders Puck Nielsen.

Han fremhæver blandt andet, at der har været forlydender om, at de russiske soldater længe ikke vidste, at de skulle til at invadere Ukraine.

- Meget tyder på, at det indtil meget sent i operationen har været hemmeligt - også i det russiske forsvar - at man skulle lave et angreb. De har simpelthen ikke nået at lave en grundig plan for angrebet, siger Anders Puck Nielsen.

3. Dårlig kommunikation og logistik

Den tredje og sidste centrale årsag til Ruslands militære problemer er noget så simpelt som dårlig kommunikation og problemer med det praktiske.

Og ifølge Anders Puck Nielsen har manglende logistiske overblik blottet russernes vigtige forsyningskæder.

- Russerne har ikke formået at sikre, at de ville kunne opretholde kampen. Lige så snart de nåede tilpas nok langt ind i Ukraine, var logistiklinjerne blevet for lange, og de blev hurtigt sårbare. Det betød, at deres forreste enheder ikke har kunnet opretholde momentum, siger han.

Helt lavpraktisk har det betydet mangel på de mest basale fornødenheder.

- I starten så vi jo pansrede køretøjer, der løb tør for benzin. Den dårlige logistik har betydet, at russerne ikke har kunnet få brændstof, ammunition og mad frem til de forreste enheder i det omfang, det har været nødvendigt, siger Anders Puck Nielsen.

Han understreger, at logistikken stadig er noget, russerne bøvler med.

- Det er stadig et alvorligt problem for dem. Især fordi ukrainerne har været rigtig gode til at gå efter russernes logistik.

Stilstand i Kiev og fremgang i øst

Satellitbilledet fra 17. marts viser angiveligt beskyttende volde rundt om russisk militært udstyr nær Kiev. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Anders Puck Nielsen er der dog stadig - trods de mange tilbagefald - områder, hvor de russiske styrker vinder frem. Senest har den ukrainske borgmester i havnebyen Mariupol sagt til BBC, at russiske soldater har nået byens midte. Og ifølge militærforskeren er russerne også ved at have godt fat i de østlige regioner.

- Det går bedst nede omkring udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk. Her vinder russerne stille og roligt frem, og det kan godt være, at de ender med at få kontrol over dem, siger Anders Puck Nielsen.

I hovedstaden, Kiev, er situationen dog en anden. Her har russerne umiddelbart indstillet sin offensiv og lader til i stedet at have indtaget en mere defensiv position, blandt andet ved at forskanse sig bag jordbunker nær Kiev.