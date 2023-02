Ekspert: Det er Putins store drøm

Putin drømmer om at samle det gamle Sovjetunionen, og derfor giver hans lækkede planer om at indlemme Belarus også mening, mener Rusland-ekspert

Tirsdag kunne flere internationale medier afsløre et dokument fra den russiske regering, der viser, hvordan Rusland har planer om at indlemme Belarus (tidligere Hviderusland, red.) inden 2030.

Den plan er ikke usandsynlig, mener Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og ekspert i russiske forhold.

- Det kunne godt være realistisk. Planerne om, at de her to skulle sammenlægges, har været der siden midt-halvfemserne.

Belarus var en del af Sovjetunionen indtil 1991, hvor de erklærede sig uafhængige af unionen. Nu prøver Putin så at samle dele af Sovjetunionen igen, og ud over Ukraine inkluderer det også Belarus, mener Flemming Splidsboel Hansen.

- Putin drømmer om at samle det gamle Sovjetunionen - eller i hvert fald dele af det. Han er realistisk nok til at vide, at han ikke kan få det hele. I hans drømmescenarier er Ukraine nummer ét, Belarus nummer to, og Kazaktshan er nummer tre.

Belarus' Præsident, Alexander Lukashenko, mødte Vladimir Putin 17. februar 2023. Foto: Ritzau Scanpix

Tvang frem for krig

For at forstå hvordan Vladimir Putin ville gøre det, skal man kigge tilbage på Belarus' seneste års samarbejde med Rusland.

Siden valget i Belarus i 2020 har Alexander Lukashenko af nød solgt meget af landet til Rusland.

- Han har skabt et tættere og tættere økonomisk samarbejde med Rusland. Han ved godt, at det er prisen for at sidde på magten.

I dokumenterne, som mandag blev afsløret, står der, at man i stedet for krig ville benytte sig af tvang for at indlemme Belarus. Og ifølge Flemming Splidsboel Hansen giver det mening, da Putin har et hårdt greb om Lukashenko.

- Han forstår, at uden russisk støtte ville han ikke sidde der, hvor han sidder i dag.

- Rusland ville hurtigt kunne finde en anden, som kunne sidde på magten i Belarus. Russerne sidder på store dele af medierne i Belarus, så de har gode muligheder for at køre en kampagne i mod ham og på den måde vende stemningen mod ham.

Den russiske regering har endnu ikke kommenteret dokumenterne, som tirsdag blev afsløret.

Ifølge den svenske avis Expressen har Rusland udarbejdet lignende planer for Estland, Letland og Litauen samt Moldova.