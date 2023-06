Ekspert: Det er selvmord for Putins 'nyttige idiot'

At lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, nu direkte går i oprør mod den russiske militære styrke, kommer ikke til at være til fordel for ham, mener ekspert

Putins 'nyttige idiot' har været knap så nyttig denne lørdag morgen.

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har påstået, at han og soldaterne fra Wagner har taget kontrol over militærets hovedkvarter i den sydrussiske by Rostov.

Og det kan være enden på lederen, mener lektor i krigsstudier Peter Viggo Jakobsen.

- Enten ender han på en gravplads uden navn, ellers ender han i fængsel. Han har været Putins nyttige idiot, og det er han officielt ikke længere, siger han.

Ifølge Peter Viggo er der ingen udsigter til, at Prigozjin lykkedes med sit oprør mod den russiske militærstyrke.

- Han kunne lige så godt have trukket en håndgranat inde på sit eget kontor. Det havde været hurtigere og mere enkelt. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle ende godt, medmindre de lægger deres våben ned nu, siger han.

Wagner-chefen ender på en gravplads, mener ekspert. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Hårdt modsvar

I sin tale tidligere lørdag udtalte den russiske præsident, Vladimir Putin, at det ville få et 'hårdt modsvar'. Et svar, som ikke kommer bag på Peter Viggo.

- Det er det, han skal sige. Han statuerer et eksempel og lukker ned for alt. Det er sådan, jeg vil sammenfatte den tale.

Han pointerer, at Putins fordel er, at han sidder på 'propaganda-maskinen'. Og derfor kan det være et bevidst valg fra Putins side, at han ikke nævner hverken Prigozjin eller Wagner-gruppen, når han taler til den russiske nation.

- Putin er et magt-menneske, og det udnytter han, når han taler til nationen. Folk lytter. Der bliver slået hårdt ned på modstanderne, og så retter resten ind efterfølgende, siger han.

- Hvis nogen får gode idéer, så bliver der lukket ned.

En isoleret chef

Spørger man Peter Viggo, er der ingen tvivl om, hvorfor det hele kulminerer nu.

- Putin har mistet interessen for Wagner-chefen, fordi han ikke længere kan bruge ham til noget. Og nu var hans udløbsdato nået, og det resulterer i en reaktion, siger han.

Selvom han vurderer, at det er usandsynligt, at Wagner-chefen på noget tidspunkt får overhånden, så mener han også, at man ikke skal undervurdere Prigozjins status hos de russiske borgere.

- Han har været helten fra starten af invasionen. Han siger tingene ligeud, og han har italesat forholdene ved fronten, og at den øverste militære ledelse ikke har klaret krigen godt nok.

Dog finder han det ikke plausibelt, at de russiske borgere vælger side til Prigozjins fordel.

- Siden han ikke lykkedes med at levere sejren og erobre Bakhmut, så er det kun gået én retning. Jeg tror, det her er et skridt ud over det sædvanlige - også for dem, der et stykke hen ad vejen har sympati for ham, siger han.

Derfor er dommen over Wagner-lederen meget klar, hvis man spørger Peter Viggo.

- Jeg har hele tiden ventet på, at Prigozjin ville dø på et tidspunkt.