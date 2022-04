Ekspert: Det kan afgøre Putins fremtid

Ifølge en norsk ekspert vil et tab i Donbass være begyndelsen på enden for Putins regime

Tvekampen om Donbass kan få afgørende konsekvenser for, hvad der kommer til at ske i krigen i Ukraine.

Det mener den norske seniorforsker Jakub M. Godzimirski, som har forsket i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik i over 20 år.

- Et russisk nederlag i Donbass kan være begyndelsen på enden for Putin, siger Godzimirski til norske Dagbladet.

Rusland har i de seneste uger flyttet sine styrker fra den ukrainske hovedstad, Kiev, til den østlige del af Ukraine, hvor Donbass ligger.

Donbass-regionen består af folkerepublikkerne Donetsk og Luhansk, som de russiske styrker ønsker en fuld befrielse af.

Disse folkerepublikker var også vidne til hårde kampe mellem det ukrainske militær og russisk-støttede separatister tilbage i 2014.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Slaget om Donbass kan blive blodigt, siger den norske ekspert. Foto: Ronaldo Schemidt/Ritzau Scanpix

Kan blive blodigt

Jakub M. Godzimirski slår fast, at udfaldet af slaget om Donbass kan blive afgørende i krigen.

- Hvis de russiske styrker formår at bekæmpe modstanden i øst, vil de i realiteten ødelægge meget af Ukraines forsvarskapacitet.

- Hvis Ukraine derimod formår at besejre de russiske styrker, vil det være et massivt nederlag for Putin.

Godzimirski siger, at slaget ved Donbass kan blive blodigt, da Rusland mener at have større legitimitet i den østlige del af landet sammenlignet med Kiev-regionen.

- Rusland har givet russiske pas til mellem 700.000 og 800.000 mennesker i Donbass.

- Rusland kan hævde at forsvare sine egne borgere og dermed retfærdiggøre at bruge mere magt der end i Kiev, afslutter Godzimirski.

Interview: Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen sætter ord på Putins ven, der er taget til fange

--------- SPLIT ELEMENT ---------