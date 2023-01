Ekspert: - Det kan kun være en krigsforbrydelse

Ifølge de ukrainske myndigheder gjorde russerne brug af et missil af typen KH22 til at dræbe 40 ukrainere i en boligblok. Hvis det skulle være tilfældet, så kan det nærmest kun være en krigsforbrydelse, udtaler ekspert

Missilet KH22 er designet til at sænke amerikanske hangarskibe, men lørdag ramte et af slagsen et lejlighedskompleks i den ukrainske by Dnipro og dræbte 40 ukrainere.

Et angreb EU-præsident Charles Michel fordømte og erklærede for en krigsforbrydelse.

40 ukrainere mistede livet som følge af det ukrainske missilangreb på lejlighedskomplekset. Foto: AFP

Ukrainerne har postuleret, at der var tale om et KH22-antiskibsmissil, og hvis de taler sandt, er militæranalytiker Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Forsvarsakademiet klar til at støtte op om Michels anklage.

- Når KH22-missilet bliver affyret, så vil det søge efter det største, det kan se, som står lodret oprejst - og det er jo en boligblok.

- Så i og med at de anvender denne type våben, der ikke kan diskriminere, så har de accepteret risikoen for at de rammer et civilt objekt af den her karakter. Så har man begået en krigsforbrydelse, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Det er tydeligt at se, at KH22-missilet har gjort stor skade på lejlighedskomplekset. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Så militæranalytikeren fra Forsvarsakademiet ser ikke andre muligheder, end at drabet på de 40 civile ukrainere skulle være en bevidst handling fra russisk side for at sende et budskab.

- Når de handler på den der måde, så kan jeg ikke se andet, end at de bevidst går efter civile objekter, altså ulovlige mål, fortæller militærekspert Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

- Jeg er dog ikke helt sikker på, om de har modificeret missilet og har ændret søgesystemet. Men der er en stærk formodning om, at det har kørt som den oprindelige model. Og så er det altså et våben, der er beregnet til at sprænge et stort amerikansk hangarskib i smadder, siger han.

KH22-missilet stammer fra koldkrigstiden og faktisk kan det med stor sandsynlighed være blevet produceret i Ukraine. Tidligere er det blevet brugt under krigene i Tjetjenien, og senere har den syriske præsident Bashar al-Assad også gjort brug af antiskibsmissilet som skræmmemiddel til at destruere civile mål i oprørsområder.