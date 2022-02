Ekspert: Det ser rigtig skidt ud

Udenrigsministeren har bedt danskere i Ukraine om at forlade landet med det samme. Ekspert finder det realistisk, at der kan udbryde krig inden for en uge

Regeringen har fredag aften bedt danskere i Ukraine om at vende hjem til Danmark hurtigst muligt.

- Det er et udtryk for, at man vurderer, at risikoen for krig er stor. At Rusland er klar til gøre det, siger forsvarsekspert og orlogskaptajn Anders Puck Nielsen.

En lang række andre europæiske lande, herunder Norge og England, har også bedt deres befolkning komme væk hurtigst muligt.

Danmark har ikke efterretningsenheder i Rusland eller Ukraine, så anbefalingen sker på baggrund af information fra amerikanerne.

- Amerikanerne mener, det kan ske inden for en uge. Det mener jeg også er realistisk.

- Så længe krigen ikke er udbrudt, er der håb for en diplomatisk løsning. Men det ser rigtig skidt ud lige nu.

Der er omkring 200 personer, der via danskerlisten har tilkendegivet, at de befinder sig i Ukraine.

- Vi frygter, at Rusland gør alvor af sine trusler om at bruge militær magt mod Ukraine, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Rusland har på nuværende tidspunkt opstillet flere end 130.000 soldater ved den ukrainske grænse.