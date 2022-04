Ekspert: Det var aldrig Putins plan

Ukrainske kilder siger nu, at de ser russiske troppebevægelser på vej væk fra Kiev. Det kommer kun få dage efter at russerne meddelte, at de ville ændre strategi, trække tropper væk fra hovedstaden og fokusere krigsindsatsen i det østlige Ukraine.

- Putin har aldrig villet gøre Kiev til russisk land. Ja, han havde et mål om at indtage hovedstaden - men kun for at afsætte regeringen, indsætte en russisk-tro præsident og så bagefter give Kiev tilbage til et destabiliseret, ødelagt og mindre Ukraine, udtaler Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.Foto: Søren Bidtrup/Ritzau Scanpix

Det er endnu uvist, præcist hvad russernes tilbagetrækning omkring Kiev betyder. Men hvis de rent faktisk har opgivet at indtage hovedstaden, ligner det et enormt nederlag. Men Peter Viggo Jakobsen mener, at Putin stadig holder fast i hovedmålene.

- Han har kun opgivet at ‘denazificere’ Ukraine - som i Putins terminologi er at afsætte præsident Zelenskyj. Resten af de oprindelige mål lever stadig, siger Peter Viggo Jakobsen.

Demilitarisering og selvstændige stater

Ifølge Peter Viggo Jakobsen vil russerne nu fokusere på at få resten af målsætningen i land.

- Putin har aldrig villet indtage hele Ukraine. Det ville ikke give nogen mening. Det ville kræve en million soldater. Det han derimod vil, er at splitte Ukraine i to, siger Peter Viggo Jakobsen.

Det forventes, at nogle af de tropper, som nu forlader Kiev, med tiden skal rykkes til det østlige Ukraine og den omstridte Donbass-region. Her har prorussiske separatister kontrolleret dele af regionen i de selvudnævnte udbryderrepublikker Donetsk og Lugansk.

De russiske bombardementer er gået hårdt ud over den strategisk vigtige by Irpin. Foto: STRINGER/Ritzau Scanpix

Og det er det, som er hovedmålet, forklarer Peter Viggo Jakobsen. Ifølge ham, holder det russiske styre stadig fast i 75 procent af de oprindelige mål.

- Putins mål er, at Donetsk og Lugansk skal være selvstændige stater, Krim skal anerkendes som russisk og så skal Ukraine demilitariseres. Hvilket vil sige, at de aldrig skal blive en del af NATO. Måske vil han også forsøge at få en landforbindelse fra Krim til et russisk-kontrolleret Donbass, udtaler Peter Viggo Jakobsen.

Russernes store beskytter

Den russiske præsidents store fortælling bliver nu, at han forsvarer det russiske folk - overalt.

- Han vil retfærdiggøre indsatsen i de østlige områder ved at brande sig selv som russernes store beskytter. Også russere uden for Rusland. Han vil, som han også har sagt før, forsvare etniske russerne i Donbass og på Krim. Dermed kan han retfærdiggøre strategi-ændringen og hans historie hænger sammen, når den skal forklares over for det russiske folk, forklarer Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet til Ekstra Bladet.