Ekspert: Dobbelt finanskrise på vej i Rusland

Nye prognoser viser et massivt fald i den russiske økonomi efter krigen i Ukraine, der ifølge økonomiekspert svarer til en dobbelt finanskrise. Det er dog ikke nok til at slå Rusland helt ud

De russiske borgere kan se frem til en økonomisk nedgang, der svarer til to gange finanskrisen.

Det kommer i kølvandet på de mange sanktioner, som både EU og USA har rettet mod landet, siden præsident Putin startede krigen i Ukraine 24. februar.

Nye prognoser fra den økonomiske analysevirksomhed Economist Intelligence Unit (EIU) viser, at Ruslands økonomi i 2022 kan byde på et fald i bruttonationalproduktet (BNP) på over ti procent.

Det fortæller Philipp Schröder, der er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet (AU).

- Vi kan se på ret seriøse og velovervejede prognoser for russisk økonomi for 2022, at man kan sandsynliggøre, at man vil se en nedgang i BNP på ti procent. Det er voldsomt. Det svarer til to gange finanskrisen, siger Philipp Schröder til Ekstra Bladet.

Samme prognose kan man også finde hos Verdensbanken, hvor man forventer et fald på hele 11,2 procent i 2022.

Rammer især de rige

Sanktionerne mod russerne er ifølge professoren indtil videre især gået ud over de rigeste i landet, fordi mange produkter ikke længere er tilgængelige i Rusland.

- Dem med høje indkomster og særlige interesser, og dem, der gerne vil køre Tesla, de har mærket det for længe siden. Du kan for eksempel ikke købe en iPhone længere i Moskva. Man kan tydeligt se, at det bider i økonomien, men for gennemsnitsrusseren er det nok stadig moderat.

Men hvis prognoserne holder stik, kan det også russere med lav- eller mellem indkomst på pengepungen.

- For den almindelige russer, der måske ikke får sin pension, eller mister sit arbejde, svarer det her til to gange finanskrisen, siger Philipp Schröder.

Ikke stenalder-tilstand

En af tankerne bag sanktionerne mod Rusland har været at skabe så meget frustration over manglende varer i befolkningen, at de gør oprør mod styret.

Dér er vi dog ikke nået til endnu, vurderer økonomiprofessoren.

Og hvad angår selve overlevelsen af den russiske økonomi, er der stadig langt til et egentligt kollaps, eftersom Rusland længe vil kunne køre ved at forsyne sig selv.

- Substans-økonomien, hvor man bruger det russiske landbrug til at fodre befolkningen, det kan man jo blive ved med i alt evighed, også med sanktionerne. Det er en stor økonomi, og selv hvis de bliver selvforsynende, er det jo ikke, fordi de er i stenalderen bagefter. Men det vil altså blive en meget lavere levestandard.

- Men det flytter selvfølgelig russisk økonomi og levestandard år eller årtier tilbage, hvis det fortsætter. Men det er ikke det samme som, at du skal lukke og slukke, siger professoren fra AU.

Uberørt at teknologi-mangel

Ifølge Philipp Schröder er der flere ting, der har overrasket i forhold til sanktionernes effekt på Ruslands økonomi.

For det første er der stadig virksomheder, der opererer i andre lande, der slipper for sanktionerne.

- Erkendelsen er nok, at sanktionerne ikke er så udhulende. Der er jo stadig nogle, der handler, måske gennem andre lande, som undgår sanktionerne. Så tingene er ikke blevet umulige, men det er blevet dyrere og vanskeligere, siger økonomiprofessoren.

En anden, noget overraskende ting, er, at dele af det russiske samfund i forvejen har haft et så lavt teknologisk niveau, at manglen på komponenter ikke nødvendigvis har haft en negativ effekt.

- Noget andet, man måske ikke havde forestillet sig i starten, er, hvor meget økonomien egentlig kører på så lav en teknologisk klinge, at det sådan set er uberørt, at der nu eksempelvis mangler bestemte computerchips, lyder det fra Philipp Schröder.