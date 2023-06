Ekspert efter tale: Putin virker handlingslammet og svækket

Ifølge seniorforsker ved DIIS prøvede Putin at redde sig selv ved at tale til befolkningen mandag

Ruslands præsident, Vladimir Putin, kom mandag aften med en række mystiske udtalelser i en ultrakort tale på fem minutter.

Her takkede han blandt andre det russiske folk, den belarusiske præsident, Alexander Lukashenko, men også de medlemmer af Wagner-gruppen, der vendte om.

Putin gjorde det i sin tale klart, at han har i sinde at holde sine løfter til de kommandører og soldater, der ikke udgød blod under opgøret, der fandt sted i weekenden.

Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Flemming Splidsboel var talen et udtryk for, at situationen fortsat er uafklaret – og at Putin forsøger at redde sig selv.

- For mig at se var det en tam tale. Han (Putin, red.) står efter min vurdering helt klart svækket. Han har skabt den her situation, som er enormt vanskelig. Den er udtryk for, at han forsøger at forklare sig selv ved at sige til befolkningen, at det var den rigtige beslutning at lade Prigozjin (Wagner-gruppens leder, red.) gå, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er tydeligt, at Rusland er splittet. Putins lederskab står lige nu ikke stærkt. Det er for tidligt at sige, at han er på vej ud, for det kræver givetvis meget mere, og han kan fortsat holde de andre nede, men han er svækket.

Nævner ikke navnet

Under sin tale tordnede Putin samtidig mod 'arrangørerne' af oprøret. Ifølge Putin ville de se Rusland tabe og samfundet drukne i blod.

Han påpegede, at der var tale om kriminelle handlinger, som havde til formål at svække Rusland, og understregede, at de ansvarlige ville blive retsforfulgt.

Og så - noget bemærkelsesværdigt - nævnte han ikke Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, ved navn.

- Han har jo faktisk udviklet det der med, at han ikke nævner folk ved navn, når han ikke kan lide dem. Om det er der, Prigozjin allerede er nu, det kan jeg kun gisne om. Men det er helt klart en måde at vise afstand på. At det, der er sket, er uacceptabelt, siger Flemming Splidsboel.

Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Mystisk video

Tidligere mandag blev en video uploadet på Kremls hjemmeside, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, kom med sin første udtalelse siden Wagner-gruppens kupforsøg lørdag.

Her undlod Putin at omtale situationen, der tidligere blev omtalt som 'en kniv i ryggen'.

Det er dog uklart, hvor og hvornår videoen er optaget, skriver Sky News.

Og ifølge BBC var også den korte tale mandag aften optaget på forhånd, og det er dermed den anden video-tale indenfor kort tid af den russiske præsident.

- Hvis det passer, så er det et tegn på, at han ikke vil igennem direkte af forskellige årsager. Han kan være påvirket af situationen, eller han vil være sikker på, at han får sagt alt det, han skal, forklarer Flemming Splidsboel.

Langt, sejt træk

Ifølge Flemming Splidsboel kan talen meget vel samtidig være starten på en lang kamp for at få borgerne i Rusland til at tro på Putin som leder.

- Russerne forstår ikke, hvordan han kan lade de mennesker, der var med i opgøret, gå. Han skal i gang med at overbevise dem om, at det var den rigtige beslutning. Han vil helt sikkert forsøge at forklare, at Rusland har brug for en sikker hånd og erfaren leder, fortæller han og fortsætter:

- Jeg tror, han forsøger med et langt, sejt træk. Jeg tvivler på, at der sker noget super dramatisk.

Udskudt tale

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass fortæller Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, at Putin kort efter sin tale holdt et møde med lederne af de retshåndhævende myndigheder i Rusland.

Det var også proklameret, at den belarusiske præsident, Alexander Lukashenko, ville tale sig mandag.

Denne tale er ifølge russiske medier udskudt til tirsdag.