Ekspert: - Et monster Putin selv har skabt

Seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel er ikke i tvivl om, at Rusland vil forsøge at få fingrene i Jevgenij Prigozjin så hurtigt som muligt

Efter flere timers march mod Moskva kom den overraskende melding fra Wagner-chefens egen mund.

For efter mægling med Belarus-præsident Alexander Lukashenko besluttede Jevgenij Prigozjin at vende om for at nedtrappe situationen og undgå et ’russisk blodbad’.

Men der er sket for meget i det seneste døgn til, at Vladimir Putin og Jevgenij Prigozjin kan komme på god fod igen.

Det fortæller seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel.

- Rusland vil forsøge at få fingrene i ham. Og hvis det ikke lykkedes, vil de forsøge at eliminere ham, forklarer seniorforskeren.

Det skyldes især den retorik, der i løbet af dagen er blevet brugt offentligt i Rusland om Wagner-chefen, der både er blevet kaldt landsforræder og kupmager.

Derfor kan Rusland heller ikke lade, som om ingenting er sket, forklarer Flemming Splidsboel.

- Putin gjorde meget for at gøre det klart, at det her var alvorligt, og at det var nødvendigt at slå meget hårdt ned på. Derfor kan de selvfølgelig heller ikke komme tilbage på god fod.

Jevgenij Prigozjin er ifølge Flemming Splidsboel et monster, som Putin selv har skabt. Foto: Sputnik.

Viser en grundlæggende svaghed

I månedsvis har Jevgenij Prigozjin afsøgt grænser for at se, hvor langt han kunne gå.

Og det har han så fundet ud af nu, forklarer Flemming Splidsboel, der medgiver, at den umiddelbare spænding nok også er taget ud af situationen lige nu.

- Der er nok nogle i Moskva, der er lettede lige nu, men det bliver spændende at se, hvilken betydning det her får på længere sigt. For det viser nogle helt grundlæggende svagheder ved det russiske system.

- I sidste ende så skyldes det hele jo et monster, som Putin selv har skabt, forklarer han.

Situationen med Jevgenij Prigozjin kan få betydning for den russiske offentlighedens blik på krigen i Ukraine. Foto: Jens Dresling

De ansvarlige skal findes

Og selvom Jevgenij Prigozjin og konvojen nu drejer om for at vende tilbage til sine ’baser', så tvivler Flemming Splidsboel på, at han reelt har særligt mange steder at tage hen.

- Han kan kun opholde sig i Rusland og de besatte områder af Ukraine, og der vil nok altid være en russisk soldat, som er villige til at opgive et GPS-signal på ham, siger han.

Derfor er Rusland næste skridt i sagen nok også at få fat i Wagner-chefen og så finde ud af, hvem i Wagner-gruppen, man stadig kan bruge, forklarer seniorforskeren.

- De vil prøve at kortlægge, hvem der har været en del af oprøret, hvem der har været ligeglade, og hvem de så i sidste ende stadig kan bruge i den russiske hær, siger han og fortsætter:

- Det kommer nok ikke til at påvirke selve krigen i Ukraine, men det kan få betydning for den russiske offentlighedens blik på krigen. Og så vil det selvfølgelig have betydning for Wagner-gruppen, der vil stå meget svækket i den nære fremtid.