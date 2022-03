Ekspert: Fredsaftale virker umulig

Det er ved at være for sent for Rusland og Ukraine at finde frem til en aftale, mener militærekspert

Det bliver sværere og sværere for Ukraine og Rusland at forhandle sig frem til en fredsaftale.

Så klar er analysen fra millitærekspert og forsker fra Forsvarsakademiet Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

For Ukraine kan nemlig ifølge eksperten fornemme en sejr og kampviljen og ønsket om frihed er stærkere end nogensinde. Samtidig bliver den fejlslåede krig mere flov for Vladimir Putin, der skal bruge en klar sejr for ikke at tabe ansigt over for sin befolkning.

Ukrainerne tror på sejr

Ruslands militær har store teknologiske fordele, bedre og kraftigere våben på land og i luften, men de har været så dårligt organiserede, at de ikke har formået at udnytte potentialet.

Samtidig har Ukraine den fordel at, at de kan gemme sig i byerne under kampene.

- Det er nemmere at kæmpe fra byen. De kan gemme sig i i et kloakdæksel eller i en kælder, og inden russerne har set dem, har de affyret et antipanservåben mod russernes tanks - og det kan de ikke modstå.

Han antager, at ud af de 38 millioner Ukrainerne tilbage, kan cirka to millioner ukrainere føre våben.

Og det kan de godt 190.000 russiske soldater ikke klare.

- Det ville kræve så stor militær kapacitet, at kæmpe mod to millioner mennesker, der har så meget at vinde, at det ville efterlade Rusland med meget få soldater tilbage.

- Det ved Ukraine godt. De tror på sejren, så det er svært for dem at se, hvorfor de skulle overgive sig nu.

Forhandler med 'nazister og narkomaner'

Putins problem er at han har talt ukrainerne så meget ned, at han vil se svag ud, hvis han indgik et kompromis.

- Han har brugt år på fortælling om, at ukrainerne er en flok nynazister og narkomaner. Vender han tilbage efter en hel måned med et kompromis i stedet for en sejr, vil befolkningen tænkte, at han enten har løjet om ukrainerne eller haft et svagt millitær.

Derfor mener eksperten, at det er ved at være for sent at lave en aftale.

Putin skal bruge en sejr over Ukraine for ikke at tabe ansigt, og Ukraine er blevet mere klar til at slås for, at han ikke får den.

- Der er kæmpe kampånd hos ukrainerne, der har haft store tab. Hvis de solgte ud af butikken nu, ville det føles som om, deres landsmand var døde forgæves, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl