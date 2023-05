Ekspert: Hævn på vej fra Putin

Rusland beskylder Ukraine for et attentatforsøg mod Vladimir Putin i Kreml. Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen forventer, at Rusland vil slå hårdt igen

Rusland anklager Ukraine for tirsdag aften at have forsøgt at dræbe Vladimir Putin med et droneangreb på præsidentens residens i Moskva.

I den forbindelse er der blevet delt en video, som ukrainske medier påstår er fra angrebet. Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at bekræfte.

Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker med speciale i Rusland fra DIIS, kan ikke udelukke, at Ukraine står bag.

- Det kan godt være Ukraine, der har gjort det. For mig virker det urealistisk, at det skulle være et attentat-forsøg, men det er muligt. Det er også muligt, at der bare ligger noget symbolsk i det. Et forsøg på at vise at de (Ukraine, red.) kan komme helt ind i hjertet af Kreml her seks dage inden Ruslands store militærparade.

- Der er en enorm bekymring for, at der skal ske noget 9. maj under paraden. Der er allerede blevet skåret væsentligt ned flere steder i Rusland.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen fra DIIS vil Putin og Rusland svarer igen på det påståede attentatforsøg. Foto: SPUTNIK/Ritzau Scanpix

En belastning

- Virker det ikke usandsynligt, at Kreml overhovedet kan angribes sådan?

- Jo, det gør det, men det er nok ikke umuligt. Hvis det er en drone, der er fløjet gennem en stor del af det russiske territorium, virker det usandsynligt. Men hvis det er en drone, der for eksempel er lettet fra bagagerummet fra en bil tæt på, så er det måske ikke umuligt.

- Kan man forestille sig, at det er Rusland selv, der står bag for at retfærdiggøre et angreb på Ukraine?

- Ja, det kan man godt. Som udgangspunkt vil jeg sige, det her er en belastning for det russiske styre. Hvis Kreml bliver angrebet af droner, så udstiller det dem, og det gør det især, fordi det er seks dage før den store militærparade.

Hårdt modsvar

Men det kan ifølge Flemming Splidsboel Hansen også bruges hos russerne.

Annonce:

- Der vil komme et militært svar, uanset om de har gjort det selv eller ej. De føler, at de skal svare igen, og de vil forsøge at udnytte det bedst muligt.

- Jeg kan se, at russiske medier taler om, at der måske er attentatforsøg på Vladimir Zeleskyj på vej. Så angrebet var måske noget, de gjorde for at bane vejen for et attentatforsøg.

- Måske er de nået til en erkendelse af, at hvis de skal vinde krigen, så er de nødt til at komme af med Zelenskyj eller andre i toppen af det politiske system. I et sådan scenarie vil de måske gå direkte efter Zelenskyj med et missilangreb, lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker hos DIIS.