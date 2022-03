Ekspert: Her er Putins endelige mål

Den russiske præsident ser ud til at have skiftet taktik på slagmarken. Det handler nu om regimets overlevelse, mener dansk ekspert

De russiske styrker fokuserer i højere grad deres kræfter mod den østlige del af Ukraine og den omstridte Donbass region. Putins endelige mål er nu ikke en fuld invasion, eller nødvendigvis en sejr i Ukraine - men derimod at fastholde magten i Rusland, mener dansk ekspert.

- Vi har at gøre med et meget kynisk og kreativt regime. Som er villig til at gå meget langt for at overleve. Putins endelige mål er nu regimets overlevelse, siger Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS til Ekstra Bladet.

De seneste dages udvikling har flyttet lidt af fokus væk fra hovedstaden Kiev. Russerne siger, at de vil fokusere krigsindsatsen i den østlige del af landet, der er moderat fremgang i fredsforhandlingerne og ukrainerne har drevet de russiske styrker tilbage i og omkring Kiev.

Selvom russerne stadig bomber i hovedstaden og vestlige efterretninger advarer om, at russerne sagtens kan gå målrettet efter Kiev igen, så ventes det, at krigshandlingerne for en stund rettes mere mod det østlige Ukraine.

- Omkostningerne ved krigens start har simpelthen været for store for præsident Putin og styret i Moskva, siger Flemming Splidsboel.

Målene på landjorden

Ifølge det amerikanske forsvarministerium regrupperer Rusland nu deres styrker efter en dårlig start på krigen. Og dermed ses også et skifte i Putins strategi og fortælling.

- Krigen var oprindeligt ideologisk baseret. Med et neo-imperialistisk mål om at fastholde drømmen om det gamle Sovjet. Men krigen skal også være populær. Så regimet kan fortsætte. På grund af udviklingen har vi nu en ny situation. Putin og styret vil gøre en dyd ud af at sige, at de har opnået det oprindelige mål, siger Flemming Splidsboel.

Rusland er blevet hårdt ramt af vestens sanktioner. Og krigen er slet ikke gået så godt, som russerne havde forventet. Udviklingen i de seneste dage kan betyde starten på enden af den oprindelige 'store krig' i Ukraine. Eksperterne åbner dog også for, at russerne bare holder lidt ‘pause’.

- Jeg vurderer, at Putins nye mål på landjorden er, at han vil besætte hele Donbass-regionen. Altså ikke kun udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk. Men også de områder, der inden krigen var kontrolleret af Ukraine. Dernæst vil han have accept af Krim som russisk og at Ukraine skal være neutralt. Disse indrømmelser vil de gå efter at få indskrevet i en officiel erklæring, mener Flemming Splidsboel.

Krig i lang tid

Det kan dog blive meget svært for Ukraine at acceptere de krav. Og dermed kan krigen fortsætte i meget lang tid. En permanent opsplitning af Ukraine i en østlig og vestlig del har været diskuteret af eksperter.

- Der vil være krig langs en fastliggende kontaktlinje. Vi skal forberede os på, at det vil fortsætte i lang tid. Putin er, modsat hvad mange mente i starten, dybt rationel. Han er ikke blevet sindssyg. Putin har mødt udfordringer til sin oprindelige plan og forsøger derfor at komme ud af det med maksimalt udbytte og minimale omkostninger, udtaler Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS.