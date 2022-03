Ekspert: Her taber Putin krigen

Der er krig i Ukraine.

Rusland fortsætter deres fremmarch i Ukraine, og som klokken slår, høres flere og flere luftalarmer. Indbyggerne lægger ører til massevis af brag fra Ruslands bomber og missiler, hvilket har gjort dem skræmte, og mange er i skrivende stund på flugt fra russerne.

Krigen koger også på de sociale medier, hvor der på Twitter, Facebook, Instagram, YouTube og især TikTok florerer videoer og billeder fra den nuværende situation i krigsramte Ukraine.

Men det er ikke blot massevis af mennesker, som deler deres bekymringer, der kan ses på de sociale medier. Scroller man frem og tilbage, kommer Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, også til syne.

Og Jesper Tække, ekspert i sociale medier ved Aarhus Universitet, siger, at der er stor forskel på, hvordan præsidenterne optræder.

- Det lader til, at folk er bange for Putin. Han har denne bitterhed, og samtidig har han den opfattelse, at Rusland er blevet svigtet, siger Jesper Tække til Ekstra Bladet, mens han sætter helt andre ord på Zelenskijs fremtræden.

- Han har alvor i blikket, og når han siger noget, så siger hans øjne og hans kropssprog det. Han er blevet en lederfigur i Vesten.

Volodymyr Zelenskij bliver udpeget som den store vinder. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Zelenskij slår Putin

I skrivende stund kan massevis af billeder og videoer altså ses fra Ukraine på de sociale medier, men ifølge Jesper Tække er det ikke en tilfældighed.

Eksperten fortæller, at algoritmen på internettet afhænger af, hvem vi følger på de sociale medier. Og store internet-personligheder med tusindvis af følgere deler allerede deres bekymringer fra Ukraine, og derfor når deres besked ud til flere mennesker.

Når videoerne så bliver set af befolkningen, har det stor betydning, hvordan folk fremstår. Især præsidenterne.

Tolk bliver rørt af Zelenskijs passionerede tale om bombardamanter og døde civile til Europa Parlamentet.

Jesper Tække påpeger tv-debatten mellem John F. Kennedy og Richard Nixon fra det amerikanske præsidentvalg i 1960 som eksempel.

- Man har vidst helt tilbage fra Kennedy og Nixon-debatten, at lige så snart der er billede på, afhænger vores tillid af, hvad folk siger, og hvordan de ser ud i ansigtet.

- Du siger, at der er stor forskel på Putins og Zelenskijs fremtræden. Hvem af dem står tilbage som vinder?

- Helt klart Zelenskij. Putin sidder foran skærmen og ser ikke særlig rar ud. Zelenskij taler med følelser, og vi er alle bange for, hvordan det vil gå ham.

Putin ser farlig ud, siger Jesper Tække. Foto: Russian Pool/Ritzau Scanpix

Det vil vi ikke se

Jesper Tække fortæller, at flere ukrainske TikTok'ere og YouTube'ere i øjeblikket rapporter om de krigsramte forhold i Ukraine. Blandt andet Martava Syuta med over 156.000 følgere og 15 millioner likes deler hyppigt videoer af bombede bygninger og et land i sorg på sin TikTok-profil.

Og det er ukrainere som Martava med tusindvis af følgere, der ifølge Jesper Tække slår igennem på de sociale medier.

- TikTok har en stærk algoritme, så når man ser de samme type videoer, betyder det, at man har interesse. I dette tilfælde kan det betyde, at man viser empati for Ukraine.

- Hvad så med Rusland? Det ligner ikke, at algoritmerne er proppede med russere?

- Det vil så betyde, at folk ikke gider at se på russiske tanks eller missiler. Så vil man hellere se billederne fra Ukraine.

Putin beordrer sin forvsvarschef til at øge atomberedskabet

Det skal dog påpeges, at der i øjeblikket også florerer massevis af falske videoer på de sociale medier. Derfor bør man være opmærksom på, hvad man ser og tager stilling til.

Ekstra Bladet følger krigen i Ukraine tæt. De seneste meldinger lyder, at Rusland vil fortsætte med at angribe Ukraine. Russiske tropper fortsætter deres fremmarch flere steder i landet, og der har været meldinger om heftige raketangreb i byen Kharkiv natten til tirsdag.

