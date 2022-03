Ekspert: Ingen udsigt til Putin-kup

En whistleblower fortæller, at risikoen for et kup mod Putin stiger, men ifølge ekspert er et kup usandsynligt

Risikoen for et kup af den russiske efterretningstjeneste FSB mod præsident Vladimir Putin vokser, for hver uge krigen i Ukraine står på.

Det fortæller en whistleblower fra efterretningstjenesten ifølge The Guardian.

Men hvis man spørger Jørgen Meedom Staun, som er lektor i international politik ved Forsvarsakademiet, er risikoen for et kup mod Putin meget lille.

- Jeg tror ikke, at det er et særlig sandsynligt scenarie på nuværende tidspunkt, siger han til Ekstra Bladet.

Har sikret elitens afhængighed

Årsagen til, at et kup ifølge Jørgen Meedom Staun ikke er nærtforestående, er til dels den russiske elites afhængighed af Putin.

- Putin har om nogen været dygtig til at sikre, at alle er afhængige af ham, og at den rigdom, som de (eliten, red.) har tilegnet sig enten legalt eller illegalt, er noget, de skylder ham, sådan at de vil miste den, hvis de mister forbindelsen til Putin og den politiske magt, siger han.

Samtidig har Putin, hvad lektoren kalder 'et meget stærkt sikkerhedsapparat'.

- Her tænker jeg ikke bare på efterretningstjenesterne, som er blandt de bedste i verden. Jeg tænker primært på den præsidentielle garde, kan man kalde den, Rosgvardia, siger Jørgen Meedom Staun og tilføjer:

- Det er en national garde, men det er i sin essens en præsidentiel garde.

Under Putins ledelse

Ifølge The Moscow Times talte Rosgvardia 340.000 soldater i 2016.

- Den er under ledelse af Putins gamle bodyguard Viktor Zolotov, som han har kendt i årevis, og som han kan stole 100 procent på, så den er ikke under kommando af indenrigsministeriet, og den er heller ikke under forsvarsministeriet, den er under Zolotov og Putins ledelse alene, forklarer Jørgen Meedom Staun.

Lektoren anerkender dog, at risikoen for et kup mod Putin er steget i forbindelse med krigen i Ukraine.

- Men jeg tror stadig, den er relativt lav, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------