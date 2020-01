Ekspert: Iran vil gå efter at ydmyge USA

Dansk Iran-ekspert vurderer, at Iran opfatter snigmordet på en magtfuld general som en klar krigshandling, og at landets styre vil svare hårdt igen

Iran vil ikke nødvendigvis svare igen med det samme. Men der vil komme et meget kraftigt modsvar på USA's udslettelse af general Qassem Soleimani.

Det er Rasmus Elling ikke i tvivl om. Han er er lektor i tværkulturelle studier ved Københavns Universitet, forfatter og en af Danmarks førende eksperter i iranske forhold.

- Der er ingen tvivl om, at Iran opfatter snigmordet som en regulær krigshandling. Det bekræfter iranerne i, at USA er en terrorstat, og spørgsmålet er ikke, om der kommer et svar, men hvordan og hvornår det vil komme, siger Rasmus Elling.

Mord uden fortilfælde

Den 42-årige Iran-ekspert beskriver det dødbringende attentat mod arkitekten bag Irans udenrigspolitik og den næstkommanderende i landets kerne-ledelse som 'uden fortilfælde' og som en 'meget heftig handling'.

- Vi kan derfor heller ikke vide, om modreaktionen vil være ude af proportioner. Det vil de kommende dage vise, vurderer Rasmus Elling.

Iran-eksperten gør opmærksom på, at Iran siden ambassade-krisen mellem præstestyret og USA's regering i 1979 har forberedt sig grundigt på at svare igen med alle mulige tricks, hvis supermagten skulle driste sig til at orkestrere, hvad Iran opfatter som en krigshandling.

Qassem Soleimani var et af flere dødsofre i bombeattentatet natten til fredag foran den internationale lufthavn i Bagdad. Foto: Ritzau Scanpix

- Hvilke muligheder ser du for dig?

- Iranerne ønsker sig helt sikkert ikke en direkte, konventionel krig med USA. Landet vil blive fuldstændig smadret, hvis det skulle udvikle sig i den retning. Men problemet er selvfølgelig, at det med den her handling fra USA's side bliver sværere at styre udviklingen og forhindre en krig.

- Jeg tænker, at iranerne måske vil slå igen i Den Persiske Golf og forsøge at udstille amerikanerne som inkompetente. Som en supermagt, der er ude af stand til at sikre landets olie-interesser. Der kan også komme gengældelses-angreb i Irak sat i værk af den pro-iranske milits. Det kunne være angreb på den amerikanske ambassade.

Frygter ikke terrorangreb

Rasmus Elling vurderer, at Iran med stor sandsynlighed vil ty til symbolske handlinger, der gør ondt på USA's selvforståelse. Iranerne er eksperter i at bruge alle mulige tricks til at lægge pres på aktører i Mellemøsten. Styret har udviklet metoder til at føre krig, som ikke indebærer en direkte konfrontation.

Den højt profilerede general blev i den iranske befolkning anset som en mulig fremtidig kandidat til præsidentposten i det økonomisk trængte mellemøstlige land. Foto: Ritzau Scanpix

- Er der grund til at frygte terror-angreb rettet mod civile?

- Det tror jeg ikke. Iran har generelt ikke støttet terror, der går efter civile, på samme måde som for eksempel IS eller Al-Qaida. Men man kan sagtens tænke sig angreb på olie-installationer, militære baser, ambassader, konsulater eller selskaber, som er amerikanske eller samarbejder med USA.

- Kan vi blive vidner til direkte personangreb mod amerikanske topfolk?

- Det kan man ikke udelukke.

En forhadt skikkelse

- Hvorfor var Qassem Soleimani så forhadt en skikkelse i USA?

- Den amerikanske regering kunne se, at han har udviklet sig til en populær skikkelse i store dele af den iranske befolkning. Her opfattes han som en krigshelt i kampen mod Islamisk Stat og som en leder, der forsvarer landets interesser i forhold til netop amerikansk imperialisme i regionen.

For USA var Qassem Soleimani efter Rasmus Ellings opfattelse symbolet på en militær leder, som ved hjælp af stedfortræder-krige og diplomatisk pres modarbejdede amerikanske interesser i centrale lande som Irak, Syrien, Yemen og Libanon.

- Hvor stærk var hans indflydelse?

- Han var tippet til at være en mulig fremtidig kandidat til præsidentposten. Soleimani var en meget eksponeret skikkelse og havde reelt også enorm indflydelse på iransk udenrigspolitik. Vi ved med sikkerhed, at han var en del af kerne-lederskabet i Iransk politik og har forvaltet landets kurs over for Irak, Syrien og Yemen og Libanon. Lande, som i stort omfang også interesserer USA.

Forholdet mellem USA og Iran har været anspændt siden ambassade-krisen mellem de to lande tilbage i 1979. Foto: Hussein Faleh/Ritzau Scanpix

Symbol på undertrykkelse

Rasmus Elling beskriver den nu dræbte general som nummer to i hierarkiet inden for militæret, og skal han sammenligne ham med amerikanske forhold, ville det svare til, at Iran myrdede den næstkommanderende for de væbnede styrker i USA.

- Hvor populær var han i Iran?

- Det er kompliceret. Mange iranere så ham som en helt, der for eksempel forsvarede landets interesser over for Islamisk Stat. Det gælder også iranere, som ellers er modstandere af præstestyret. Men der er også folk, der har opfattet ham som et symbol på styrets undertrykkelse.

- Hvad lægger du i, at attentatet udspillede sig i Irak?

- Det er ikke tilfældigt. Netop Irak har været det vigtigste teater i konflikten mellem Iran og USA, og det signalerer, at ingen iranske ledere kan føle sig sikre udenfor deres land.

- Og timingen - er den tilfældig?

- Slet ikke. Snigmordet indgår direkte i magtkampen om, hvem der skal sætte kursen for Irak og bestemme, hvilken retning landet skal gå i nu. For nok er Irans økonomi svækket, men det er landets militær og oversøiske operationer ikke. Der har vi faktisk set en eskalering.

Rasmus Elling har selv boet i Iran. Den 41-årige lektor udgav tidligere på året et bogværk om 'Irans moderne historie'.

