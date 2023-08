Ekspert: - Jeg formoder at han er blevet dræbt

Militærekspert vurderer, at Wagner-leder Prigozjin er blevet dræbt, og at han sandsynligvis er skudt ned af det russiske forsvar. Meget er dog stadig usikkert, og Rusland ville aldrig selv bekræfte det, understreger han

Opdatering: Onsdag aften bekræfter de russiske luftfartsmyndigheder, at Prigozjin er død. Læs mere her.

Onsdag aften meddelte det russiske nyhedsbureau Tass, at et privatfly er styrtet ned nord for Moskva - og at den berygtede Wagner-leder Jevgenij Prigozjin var på passagerlisten.

Det er dog endnu ikke bekræftet fra officielt hold, at Wagner-lederen, også kendt som 'Putins kok', rent faktisk var om bord - eller at han er dræbt i flystyrtet.

Men spørger man seniorforsker og militærekspert ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen er det sandsynligt.

- Mit udgangspunkt er, at det er troværdigt, at han har været på passagerlisten, og jeg formoder, at han er blevet dræbt, siger seniorforskeren til Ekstra Bladet.

En ulykke?

Mens det endnu ikke står klart, hvordan flyet styrtede ned, lyder det på Prigozjins ofte benyttede Telegram-kanal Grey Zone, at flyet blev skudt ned af det russiske forsvarsministerium.

Og det er også dén teori, seniorforskere tror mest på.

- Hvis du og jeg skulle sætte os sammen og finde ud af, hvad der er sket med Prigozjin, ville vi selvfølgelig starte med teorien om, at forsvarsministeriet har skudt ham ned. Den næste ville være en ulykke ombord, måske terror og så videre.

- Men det er jo oplagt at kigge i den retning, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Ifølge seniorforskeren har Prigozjins oprør skabt problemer for Putin, der sandsynligvis ville nyde godt af, at Wagner-lederen endte livet i en ulykke. Foto: Ritzau Scanpix/Mikhail Klimentyev

Rusland skal gøres større på alle kontinenter, siger Wagner-leder i nyligt delt video - muligvis i Afrika En video af Wagner-bossen Prigozjin - angiveligt fra Afrika, så tirsdag dagens lys.

Putin har ventet

Efter mange års tæt samarbejde vakte det opsigt, da 'Putins kok' vendte sig mod den russiske præsident 24. juni i en dramatisk militærmarch mod Moskva.

Efter et hemmeligt forsoningsmøde mellem de to kamphaner mistede marchen pusten, og Prigozjin søgte skjul i Belarus efter et mæglingsforsøg fra Belarus' præsident, Lukasjenko.

Men ifølge seniorforskeren satte Prigozjins oprør Putin i en svær situation, som kun et hændeligt uheld kunne afhjælpe.

- Putin ville helst ikke ses som en, der gav efter for Prigozjin. Det kan være, at Putin har gået og ventet på, hvornår han kunne gøre noget. Han kunne ikke arrestere ham, fordi det vil folk ikke finde sig i. Så der var nødt til at ske et uheld, siger han og fortsætter:

- Og det er så måske det uheld, der er sket nu. Det er den oplagte historie, men vi har stadig ikke noget, der peger i den retning, understreger han.