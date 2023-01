Ekspert: Kan være på vej ud af 'kødhakkeren'

Putins pludselige opblødning og appel til våbenhvile hen over den russisk-ortodokse juletid kan være tegn på noget helt andet end respekt for højtiden, lyder det fra en ekspert

De hårde kampe i 'Putins kødhakker' - byen Bakhmut - har længe raseret, sendt tusindvis af civile på flugt og kostet høje tabstal på begge sider.

Senest er en video begyndt at florere, hvor 'Putins kok', Jevgenij Prigosjin, der leder skyggehæren Wagner-gruppen, omtaler hvert hus i byen som en 'fæstning' foran Wagner-tropper og beskriver styrkernes besvær med at indtage byen.

Videoen kan ses herunder.

Et tveægget sværd

Spørger man Jakob Tolstrup, der forsker i Rusland ved Aarhus Universitet, kan våbenhvilen nemlig være et tegn på, at Rusland er ved at opgive at indtage byen.





I et nyt klip tvivler Biden på Putins intentioner bag den 36 timer lange våbenhvile, som den russiske præsident har annonceret.

Her er Wagner-gruppen, der skal dræbe Ukraines præsident

Den kan nemlig give rum for, at Putin kan omstrukturere tropper og logistik.

- Det virker efterhånden mere og mere, som om Rusland er på vej til at opgive den såkaldte ’kødhakker-by’, man har kæmpet om i lang tid og mistet mange tropper på.

- Endda på mere eller mindre meningsløse kampe, hvor man nærmest ikke har rykket sig, lyder det fra Tolstrup til Ekstra Bladet.

Ukrainsk artilleri på arbejde nær Bakhmut. Foto: Bulent Kilic/Ritzau Scanpix

Fortællingen om krigen

Et andet element i våbenhvilen er, at Putin forsøger at fremstille Ukraine som den krigeriske part i konflikten.



- Han forsøger at signalere, at Ukraine igen er den aggressive part, og at Rusland er villig til at lægge våben ved religiøse højtider og sætte de krigeriske handlinger på pause.

- Så hvis Ukraine netop ikke nedlægger våbnene, kan russerne rive dem i næsen med det – og vise, at selvom de har foreslået våbenhvile, så regner granaterne stadig ned over russerne i Donetsk, siger Tolstrup.

