Ekspert: Kim Jong-un frygter at ende som Gaddafi

Nordkorea har intensiveret sine missiltest, der havner i Japans farvand efterhånden hver dag. Ifølge en Nordkorea-ekspert handler det for regimet om at skræmme sig til at undgå samme skæbne som tidligere faldne diktaturer

Den ultimative regimesikkerheds-garanti.

En vending, der ligger skævt i munden, men passer perfekt på de intensive missil- og atomare 'flex', som Nordkorea i en årrække - og særligt de sidste par måneder - har forsøgt at vise resten af verden.

Så sent som natten til fredag landede endnu et langtrækkende missil i japanske farvande med Nordkorea som afsender.

Japans ministerpræsident, Fumio Kishida, fordømmer Nordkorea for at have affyret et ballistisk missil over Japan Japan har flere gange fordømt missiltestene

Sikkerhedsgaranti

Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er ph.d. og lektor ved Forsvarsakademiet, er de intensiverede missilaffyringer udtryk for en militær sikkerhedsgaranti.

De skal holde USA væk og Kim Jong-un på tronen - og altså undgå, at Nordkorea lider samme skæbne som Muammar Gaddafis Libyen eller Saddam Husseins Irak, der blev væltet med hjælp fra vesten.

- Helt grundlæggende skal man se Nordkoreas årelange bestræbelser på at udvikle deres missil- og atomprogram som det, man kan kalde den ultimative regimesikkerheds-garanti.

- Nordkorea kigger sig omkring for at se, hvilke lande, der har forsøgt at vælge regimer. Det har for eksempel Iran og Libyen. Hvad karakteriserer de regimer?

- Det er lande, der ikke har haft atomvåben. Nordkorea har lært den lektion, at hvis vi skal undgå at ende på samme måde som de andre lande i det, George Bush kaldte 'onskabens akse', skal vi have atomvåben, siger Camilla Tenna Nørup Sørensen til Ekstra Bladet.

Ramme USA 'i hovedet'

Nordkorea har længe forsøgt at opbygge sit missilarsenal, og nattens såkaldte interkontinentale ballistiske missil er med sin langtrækkende vidde et af de stærkeste våben, som også er beregnet til at have et atomhoved i spidsen.

Når man er ved at opruste, er de mange testaffryringer ikke kun et udtryk for blær, påpeger Nordkorea-eksperten.

- Du er nødt til at se Nordkoreas atomvåben-program og missil-program i sammenhæng. For når man udvikler sine atomvåben, som Nordkorea har gjort længe, er man også nødt til at udvikle en troværdig kapacitet til at kunne sige, at 'vi kan faktisk også sende dem i hovedet på jer'.

- Grunden til, at de har så meget fokus på at udvikle de langtrækkende missiler, som de har testet i nat, er for at kunne sige, at de også kan ramme USA's fastland.

- Når man er så langt, skal man simpelthen teste, om man rent faktisk kan det, også for eksempel at affyre fra forskellige platforme, siger Camilla Sørensen.

Bekymrede for militære øvelser

Der er derfor et behov for rent faktisk at teste. Men som lektoren fra Forsvarsakademiet siger, ligger der også andet bag - og det handler om at vise sig frem.

- Det forklarer ikke helt, hvorfor de tester så meget lige nu. Det er tydeligt, at der også er et sammenfald med de kæmpe store fælles amerikanske, sydkoreanske og japanske militære øvelser.

- Nordkorea er meget bekymret over, at USA styrker sine alliancer i nærområdet, og de ser det som en trussel. Derfor prøver de at afskrække, og det viser de mange test, siger Camilla Tenna Nørup Sørensen til Ekstra Bladet.

Som følge på nattens langdistance-test har USA's vicepræsident, Kamala Harris, fredag indkaldt til hastemøde med lederne fra Japan, Sydkorea, Australien, New Zealand og Canada.