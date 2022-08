Ekspert: Kina er mere truende end nogensinde

Torsdag sendte Kina flere ballistiske missiler ind over Taiwans luftrum i forbindelse med en stor militær øvelse.

Og selvom missilerne ikke udgjorde en direkte trussel mod øen, er det alligevel et nybrud i den langvarige konflikt mellem Kina og Taiwan.

Det vurderer Andreas Bøje Forsby, der er ph.d. og forsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

- Krisen har ikke nogen paralleller inden for de senere år. Man skal tilbage til Taiwanstræde-krisen i 1995-96 for at finde noget, der kommer op i samme niveau. Det nye er dog, at de militære øvelser overlapper Taiwans territorium flere steder, både i luftrum og farvand.

- Samtidig har vi set missiler blive fyret ind over Taiwan. Det er godt nok ballistiske missiler langt oppe i atmosfæren, men dog alligevel i en bane, der går ind over Taiwan, siger Andreas Forsby til Ekstra Bladet.

Kina affyrer missiler under torsdagens enorme militære øvelse. Foto: Ritzau Scanpix/AFP PHOTO/PLA EASTERN THEATER COMMAND/ESN

Kontrollerede øvelser

Ifølge Forsby er de kinesiske øvelser, der finder sted indtil søndag, både større, tættere og mere truende over for Taiwan, end de hidtil har været.

Han understreger dog, at kineserne har varslet øvelserne i forvejen, hvilket trækker konflikten i en mindre aggressiv retning.

- På mange måder er øvelserne mere intimiderende end førhen. Men det er samtidig vigtigt at få med, at det sker på en kontrolleret måde. Kineserne har på forhånd annonceret, hvilke zoner de vil foretage de her øvelser i, og de har med vilje valgt konventionelle missiltyper og baner, der går højt op i atmosfæren, siger Andreas Forsby.

USA optrapper konflikten

Kinas militære øvelser kommer, efter den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, tirsdag besøgte Taiwan med en officiel delegation.

Fredag siger hun ifølge Reuters, at besøget fra USA's side aldrig har handlet om at 'ændre status quo i Taiwan eller regionen'.

Men den køber Andreas Forsby ikke helt.

- Jeg tror, at Nancy Pelosi laver en efterrationalisering for at forsøge at gyde lidt olie på vandenene. Hun var jo godt klar over, at det er 25 år siden, Taiwan har haft så prominente amerikanske regeringsrepræsentanter på besøg. Og at kineserne på forhånd havde truet med, at det ville få store konsekvenser, hvis hun valgte at besøge Taiwan, siger han.

Nancy Pelosi landede 2. august i Taiwan før et kontroversielt møde.

Han påpeger også, at USA generelt har ændret sin tilgang til Taiwan de seneste år. Blandt andet ved i 2018 at indføre den såkaldte Taiwan Travel Act, der eksplicit har til formål at øge antallet af officielle Taiwan-besøg fra højeste politiske niveau i USA.

- Strategien har været at skabe uformelle, men tætte og robuste relationer til Taiwan på økonomiske og kulturelle områder, men samtidig undgå for alvor at ændre på USA's ét-Kina-politik ved også at have officielle politiske relationer til Taiwan.

- Men man må sige, at de i realiteten forskubber den balance, fordi de sender stadig flere kongres-delegationer til Taiwan. Amerikanerne har også i stigende grad signaleret, at de vil komme Taiwan direkte til undsætning i tilfælde af et væbnet kinesisk angreb, og det er derfor, kineserne reagerer så voldsomt på udviklingen, siger forskeren.

Nancy Pelosi trykker hånd med Taiwans udenrigsminister, Joseph Wu, under sit besøg tirsdag. Foto: Taiwan Ministry Of Foreign Affairs/Reuters

Sablerne rasler videre

Kina har tydeligvis heller ikke ladet Pelosis besøg gå ubemærket hen.

Som konsekvens af tirsdagens besøg har Kina indført sanktioner over for Nancy Pelosi og hendes nærmeste familie.

Andreas Forsby forventer, at vi i fremtiden vil komme til at se stadig flere konflikter i området, fordi de tre parter forfølger deres egne dagsordener uden at være indstillet på at komme hinanden i møde.

Decideret krig tror han dog endnu ikke på.

- Jeg tror, vi kommer til at se mere sabelraslen, hvor især Kina puster sig op og markerer sin stærke utilfredshed, men at tingene så falder lidt til ro igen, når øvelserne er overstået. Ingen af parterne har interesse i, at det udvikler sig til en decideret væbnet konflikt, siger Andreas Forsby til Ekstra Bladet.