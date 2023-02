Ekspert: Kina i stort russer-dilemma

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Kina gerne vil sende våben til Rusland.

Sådan lyder vurderingen fra Andreas Bøje Forsby, der er Kina-ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Vurderingen kommer, efter flere amerikanske myndigheder - herunder udenrigsminister Anthony Blinken - de seneste dage har kunnet fortælle om, at Kina kraftigt overvejer at sende militært materiel til Rusland.

- Som udgangspunkt er kineserne gode købmænd. Hvis russerne efterspørger materiel som artillerigranater, droner eller overvågningsudstyr, så har Kina meget af det liggende på hylderne, siger Andreas Bøje Forsby.

- Dertil kommer, at både Rusland og Kina er presset af de vestlige lande med USA i spidsen. Hvis de ikke har hinanden i en eller anden udstrækning, så er de begge to i defensiven.

Et stort dilemma

Andreas Bøje Forsby fortæller, at Kina og Rusland grundlæggende deler en sikkerhedspolitisk bekymring over for Vesten og Vestens universalistiske dagsorden.

Men selvom Kina og Rusland er afhængige af hinanden som samarbejdspartnere, så er det slet ikke sikkert, at Kina ender med at støtte Rusland med militært materiel.

Kina er nemlig langt fra lige så risikovillige, som russerne er.

- Når kineserne holder igen, så er det jo, fordi amerikanerne meget specifikt har signaleret, at det er en rød linje, som kineserne ikke skal overskride, og at det ville få væsentlige konsekvenser.

- Kineserne ved godt, at hvis de overskrider de røde linjer og ender med at blive et sanktionsregime, så mister de adgangen til vestlige markeder, viden og teknologi, og det vil for alvor sætte Kinas økonomiske udvikling over styr, siger Andreas Bøje Forsby.

Tysklands kansler Olaf Scholz forholder sig til den 12-punkts fredsplan for konflikten i Ukraine, Kina har fremlagt, under et besøg i Indien

Xi Jinping-besøg

Kina har siden begyndelsen nægtet at fordømme Ruslands invasion af Ukraine, og senest til G20-topmøde i Indien foreslog de en våbenhvile, der ikke blev taget godt imod af de vestlige lande.

Den kinesiske topdiplomat Wang Yi var på besøg i Rusland i sidste uge, og præsident Xi Jinping lægger ligeledes op til et møde med Vladimir Putin indenfor den nærmeste fremtid.

Den slags mødeaktiviteter kan ifølge Andreas Bøje Forsby godt være en forløber til noget 'mere substantielt' fra Kinas side - især når det amerikansk-kinesiske forhold endnu engang er brudt sammen ovenpå spionballoner og Taiwan-besøg.