Ekspert: Krig vil være selvmord for Ukraine

Der er tale om en juridisk krig mellem russerne og ukrainerne, og Putin kan fortsatte med at invadere Ukraine, siger ekspert

Rusland og Vladimir Putin har netop anerkendt udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk som uafhængige i Ukraine.

Derfor er der tale om en juridisk krig, mener ekspert Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet.

- Jeg mener ikke, at det er en krigserklæring med våben og bomber. Men i stedet en juridisk krig mellem Rusland og Ukraine, eftersom russerne har anerkendt Lugansk og Donetsk.

- Det er en juridisk krigshandling at tage andres landes territorium, fastslår han over for Ekstra Bladet.

Rusland spiller med musklerne

En anden grund til, at Peter Viggo Jakobsen ikke mener, at der udbryder en egentlig krig mellem Rusland og Ukraine, er, at russerne står stærkere end ukrainerne.

Vladimir Putin og Rusland har langt flere soldater end Ukraine, og derfor mener eksperten, at ukrainerne ikke vil gøre den store modstand.

- Det vil være selvmord, hvis Ukraine starter en krig. Russernes hær er alt for stærk. Volodymyr Zelenskij (Ukraines præsident, red.) forsøger at finde en diplomatisk løsning på konflikten.

- Nu har Putin og Rusland anerkendt Lugansk og Donetsk. Stopper legen her, eller fortsætter de?

- Selvfølgelig kan Rusland fortsætte, hvis de ønsker. Men jeg tror, at russerne er godt tilfredse. Formålet med krig er at stå et stærkere sted. Putin er godt tilfreds, derfor fortsætter han ikke, afslutter Peter Viggo Jakobsen.