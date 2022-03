Ekspert: Lang vej til fred

Tirsdag formiddag har repræsentanter fra Ukraine og Rusland taget plads ved forhandlingsbordet i Istanbul, men håbet om at en fredsaftale er stadig langt væk.

Det mener Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, som siger, at parternes krav stadig er langt fra hinanden.

- Hvis man kigger på, hvad der er blevet meldt ud fra Ukraine, så kræver de, at russiske styrker skal trække sig tilbage til udgangspunktet. Det vil sige, at de skal væk fra de områder, de har erobret siden krigens start. Det kommer ikke til at ske.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen kræver russerne, at Krim-halvøen bliver anerkendt som russisk. Dertil ønsker de, at Donbas-regionen, altså Luhansk og Donetsk, bliver anerkendt som selvstændige stater. Dertil ønsker de, at Ukraine skal være neutrale.

At afgive territorier ønsker Volodymyr Zelenskij ikke.

- Så hvis Ukraine siger, at russerne skal trække sig tilbage til situationen før krigens udbrud, så kan du selv regne ud, hvad det betyder, siger Peter Viggo Jakobsen.

Blandt andet fodboldmilliardæren Roman Abramovitj var med til forhandlingerne

Langt fra et kompromis

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er det afgørende for fredsforhandlingerne, at Rusland endnu ikke har fået kontrol over de områder, de ønskede, inden de invaderede Ukraine.

- Russerne har lige sagt, at 'den militære operation' går ind i en ny fase, hvor de vil have styr på Donbas.

- Hvis de får det, vil russerne nok gerne forhandle, men før de militært kan diktere det område, således at ukrainerne er nødt til at æde fad på russernes betingelser, vil de ikke indgå fred.

Han mener, at så længe russerne tror, de kan kæmpe sig til områderne, så fortsætter krigen.

- Det kan godt være, russerne ikke har klaret sig så godt, som de har troet, men de har ikke klaret sig så dårligt, at man ikke fra russisk side kan tro, at de kan opnå det, de vil militært, siger Peter Viggo Jakobsen.

Ifølge den tyrkiske præsident, Recep Erdogan, er målet for mødet i Istanbul en våbenhvile mellem de to lande.