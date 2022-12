Ekspert om angreb på russisk luftbase: - En ydmygelse

For anden gang på en måned er den russiske luftbase Engels blevet angrebet af Ukraine. Et irritationsmoment for Rusland og et moralsk boost for Ukraine, lyder det fra ekspert

Natten til anden juledag fløj en ukrainsk drone ind i Rusland.

Ved luftbasen Engels blev dronen skudt ned, og dens vragrester dræbte tre soldater, oplyste det russiske forsvarsministerium mandag morgen ifølge russiske nyhedsbureauer.

Et lignende angreb mod samme luftbase skete også 5. december, som ifølge Rusland var et ukrainsk droneangreb mod i alt to russiske luftbaser den dag.

Ændrer ikke russernes angreb

Angrebene er 'en måde at genere russerne på', men som dog ikke ændrer kampene på slagmarken i Ukraine, vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen

- Jeg vil ikke sige, det er noget, der på den måde forhindrer russerne i at kunne fortsætte med at foretage angreb inde i Ukraine, men det er selvfølgelig noget, der tvinger dem til at passe bedre på deres flyvestation.

- Hvad siger det om det russiske forsvar, at det er sket før?

Annonce:

- Det siger det - som vi også kan se i Ukraine - at det ikke fungerer optimalt, for nu at sige det pænt, lyder det fra Peter Viggo Jakobsen.

Han fremhæver dog, at det er forholdsvist svært at beskytte alle flyvestationer mod angreb.

- Man skal have et rimelig godt luftforsvar for helt at kunne forhindre sådan nogle angreb i at ske. Så det viser, at russerne ikke 100 procent kan beskytte deres flyvestationer, men det tvivler jeg på, at der er ret mange, der kan.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Gengælder russerne

Selvom det er kompliceret at beskytte flyvestationerne, er det stadig et nederlag for Rusland, lyder det fra eksperten.

- Det er klart, det er et irritationsmoment for det russiske forsvar. Det er jo sådan lidt en ydmygelse, at man ikke kan passe på sine flyvestationer langt inde i sit eget land, siger Peter Viggo Jakobsen.

Annonce:

- Det er jo en moralsk booster for ukrainerne, at man kan lave sådan nogle angreb langt inde i Rusland, således at ukrainerne kan vise, at det ikke kun er Ukraine, der bliver ødelagt, men man kan også gøre det samme inde i Rusland, slutter lektoren.

'Konsekvens af russisk aggression'

Talsmand for det ukrainske luftvåben Yuriy Ihnat har mandag kommenteret angrebet.

'Selvfølgelig er disse hændelser konsekvenserne af russisk aggression. Dette er en konsekvens af, hvad Rusland gør mod vores land. Som man kan se, sker sådanne ting oftere og oftere, og lad os håbe, at det vil gavne Ukraine,' lød det blandt andet.