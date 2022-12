Ekspert om bølgen af bombefly: - De vil intimidere dem

Tirsdag sendte Kina bombefly ind i Taiwans luftforsvarszone, som et led i den længerevarende konflikt i området. Ekspert vurderer, at det handler om at intimidere dem

Det syder og koger i østen, hvor stemningen mellem Kina og Taiwan konstant synes at intensiveres.

Og den anspændte stemning blev på ingen måder lettet, da Taiwans regering tirsdag 13. december kunne meddele, at der var blevet sendt 18 kinesiske H-16 bombefly ind i landets luftforsvarszone.

Det er klart det højeste antal, siden Taiwans regering begyndte at lave offentlige opgørelser over kinesiske overflyvninger i zonen i september 2020.

Andreas Bøje Forsby, som er Ph. d og forsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), vurderer, at det er Kinas forsøg på at intimidere Taiwan.

- Man skal forstå det her som endnu et udtryk for Kinas intensiverede militære intimidering af Taiwan. Ud over konstant at sende krigsfly ind i Taiwans luftforsvarszone overskrider kineserne jo også i stigende grad selve medianlinjen (en uofficiel grænsedragning i havet, Red.) mellem Taiwan og Kina.

- Til gengæld afstår kineserne generelt fra at krænke Taiwans territorielle luftrum og farvand.

Fjerde Taiwanstræde-krise

Forholdet mellem Taiwan og Kina blev for alvor dårligere, da Tsai Ing-wen overtog magten i Taiwan. Derudover har de amerikanske indblandinger i konflikten det seneste halve år været med til at skabe yderligere gnidnigner.

Det vurderer Anders Bøje Forsby.

Tsai Ing-wen kom til magten i Taiwan i 2016. Han er kendt for at være meget 'selvstændighedsorienteret' på Taiwans vegne. Foto: Taiwan Presidential Office/Ritzau Scanpix

- Forholdet mellem Kina og Taiwan har været uhyre dårligt siden Tsai Ing-wen - den selvstændighedsorienterede taiwanske præsident - kom til magten i 2016. Og forholdet er blevet ekstra anspændt i kølvandet på Nancy Pelosis besøg i august måned, som jo affødte den fjerde Taiwanstræde-krise.

Taiwanstrædet er det 180 kilometer lange stræde som ligger mellem fastlandskina og Taiwan.

Efter Pelosis besøg i Taiwan, begyndte kinesiske krigsskibe og kamply at udføre missioner i strædet, hvoraf dele af materialet krydsede 'midterlinjen'. Som respons sende Taiwan flere fly i luften, for at skræmme Kina væk.

Krigstrussel?

På grund af den igangværende krig i Ukraine, så ligger det nok lige til højrebenet at frygte, at Kina og Taiwan kunne udvikle sig til at blive det næste internationale brændpunkt.

Og der er da også grund til at forvente, at der de kommende år vil være en øget konflikt i området, vurderer Anders Bøje Forsby.

- Vi kan forvente, at der kommer flere Taiwanstræde-kriser i de kommende år, ligesom vi så det i forlængelse af Pelosis besøg.

Han kommer dog samtidig også med beroligende ord, til dem som frygter en større krig i fremtiden.

- Jeg vurderer, at vi ikke står foran nogen umiddelbar krigstrussel. En invasion af Taiwan vil være forbundet med al for store risici og omkostninger for Kina.

Lige nu arbejder det internationale samfund stadig på at få fred i området gennem diplomatiske løsninger, siger Anders Bøje Forsby.

- De forsøger at gøre det klart for kineserne, at det vil få vidtrækkende negative konsekvenser for dem, hvis de anvender magtmidler til at gennemtrumfe en genforening.

Om de diplomatiske løsninger virker, må tiden vise. Men Anders Bøje Forsby spår altså en fortsat konfliktfyldt fremtid. I hvert fald så længe Tsai Ing-wen og DPP er ved magten i Taiwan.

