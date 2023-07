Ekspert om hemmeligt topmøde: - Putin står svækket

Wagner-gruppens oprør 24. juni nåede knap nok at vare 24 timer før lederen, Jevgenij Prigozjinblev, nåede at vende på en tallerken, accepterede Putins 'nåde' og efter sigende blev sendt i eksil til Belarus.

Men det lader altså kun til at være halvdelen af historien. Putins talsmand, Dmitrij Peskov, annoncerede nemlig, at et møde mellem Putin og Prigozjin fandt sted 29. juni. Altså blot fem dage efter forsøget på militærkuppet.

Et møde, som Kreml med alt sandsynlighed ikke ønskede at offentliggøre, da det fremstiller Putin som svækket.

- Der er forsat uklarhed over situationen i Rusland, men efter min holdning står Putin svækket. Det kan være, at han senere kommer ud af det stærkere. Men han er blevet nødt til at tage imod Prigozjin igen, og det vidner om, at han nok ikke har kunnet gennemføre det, han gerne ville.

Sådan lyder konklusionen fra seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen om det hemmelige møde.

Var ikke offentligjort

Ifølge forskeren ønskede Kreml nemlig at hemmeligholde mødet mellem de to ledere.

- Mødet var ikke kendt af den russiske befolkning og var ikke var blevet skrevet om i de russiske medier. Det blev først meldt officielt ud, efter at flere vestlige medier kunne berette, at Prigozjin var blevet set i Rusland. Han er nok blevet vist ind af 'bagdøren', da det ikke var noget, man ønskede at komme ud fra Kremls side.

- Hvorfor ikke? Det var vel nødvendigt at mødes for at få styr på situationen?

- Nej, det mener jeg ikke. Går du tilbage til 24. juni var Putin meget hård i retorikken. Der blevet talt om forræderi, at det var en kniv i ryggen, og at der blev trukket tråde tilbage til revolutionen i 1917. På den baggrund må man sige, at det ser bemærkelsesværdigt ud, at han pludselig falder ned igen. Det er formentlig også grunden til, at Kreml har prøvet at holde mødet hemmeligt.

Gensidig afhængighed

- Hvem, vil du sige, har overhånden lige nu så? Putin eller Prigozjin?

- Sådan kan man ikke stille det op. Meget tyder på lige nu og her, at Putin har brug for Wagner, ellers ville han ikke have taget ham til nåde. Omvendt har Prigozjin også brug for Putin, da Wagner-gruppen modtager penge fra den russiske stat.

- Kigger man på det hemmelige møde isoleret set, kan det virke som om, at Prigozjin havde mindre brug for Putin end omvendt. Putin havde brug for at redde trådene ud med Wagner, så de kunne komme videre, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Men selvom at Prigozjin måske står stærkere end tidligere, mener forskeren ikke, at han udgør en stor trussel for den russiske præsident.

- Putin har stadig en række midler til at skaffe sig af med Prigozjin, hvis det skulle være. Han kan anklage ham for forræderi eller eventuelt sende efterretningstjenesten efter ham. Man kan ikke sige, at de er jævnbyrdige, eller at Prigozjin er blevet stærkere end Putin.