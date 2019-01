Ekspert om højspændt situation i Venezuela: - Der kan ske noget, der ligner borgerkrig

Situationen i Venezuela er på nuværende tidspunkt så højspændt, at borgerkrigslignende tilstande og en voldsom undertrykkelse af befolkningen ikke kan udelukkes.

Det vurderer ekspert i venezuelanske forhold og ekstern lektor i international politik på CBS Carlos Salas Lind over for Ekstra Bladet om situationen i landet, hvor oppositionslederen og formand for Venezuelas nationalforsamling, Juan Guaidó, onsdag erklærede sig selv som midlertidig præsident frem for den siddende præsident, Nicolás Maduro.

Det skete under en stor demonstration i hovedstaden Caracas, hvor tusindvis af borgere onsdag protesterede imod præsident Maduro.

- Maduro er desperat. Det værste, der kan ske, er, at han sender militæret på gaden sammen med politiet, indfører undtagelsestilstand og begynder at skyde løs på befolkningen, forklarer Carlos Salas Lind.

- Men det vil også fremme endnu mere modstand fra resten af verden. En yderligere isolering. Så det kan også gøre, at militæret siger ’stop, vi dræber ikke flere, det er slut, du bliver nødt til at gå af’. Men der kan ske noget, der ligner borgerkrig eller voldsom undertrykkelse, siger Carlos Salas Lind og tilføjer, at Venezuela også risikerer at ende i en humanitær katastrofe, hvor millioner af borgere flygter til nabolandene.

Tusindvis af demonstranter gik onsdag på gaden og protesterede imod den siddende præsident, Nicolas Maduro. Det skete på en historisk dag for Venezuela, nemlig årsdagen for det militærkup, der i 1958 væltede diktatoren Marcos Pérez Jiménez. Foto: Yuri Cortez

Opbakning fra omverdenen

Juan Guaidó bliver bakket op af en lang række sydamerikanske lande, USA, Canada og flere europæiske lande, heriblandt Danmark, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen officielt bakker op om Juan Guaidó som præsident. Oppositionslederen har bedt om opbakning fra militæret, men er i første omgang blevet afvist.

I et tweet takker oppositionslederen den danske regering for anerkendelsen af det venezuelanske folks vilje i kampen for demokrati og frihed for landet.

Desde #Venezuela agradecemos a todo el Gobierno de Dinamarca por su reconocimiento a la voluntad del pueblo venezolano, en su lucha por la democracia y libertad de nuestra tierra. https://t.co/NfFSiEYjXE — Juan Guaidó (@jguaido) 24. januar 2019

- Det problematiske er, at militæret har været meget involveret i regeringen. Så regeringen hedder i virkeligheden militæret. Det er ikke Maduro og Maduros venner, der regerer lige nu, det er militæret. Så militæret skal også komme med indrømmelser, siger eksperten.

Men støtten fra resten af verden har stor betydning for oppositionens muligheder for at handle imod regeringen, forklarer han.

Ifølge Carlos Salas Lind har borgerne i Venezuela intet at miste i forhold til at demonstrere. - Befolkningen kan ikke holde det ud længere. De lever under forfærdelige og elendige forhold. Det er et land præget af korruption og kriminalitet på et niveau, som vi ikke kender herhjemme og ikke kan forestille os. Fattigdom, mangel på basale varer. Mangel på valuta, stabilitet og troværdighed. Isolation. De mangler absolut alt, siger eksperten. Foto: Yuri Cortez

- Det, Juan Guaidó har gjort, er meget symbolsk. Det er for at vise, hvor stor en magt oppositionen har. Ikke kun i befolkningen men også i udlandet. Det er vigtigt for ham at sige til militæret ’se, verden står bag mig nu. Hvis I støtter mig, så kommer vi alle sammen ud af den her forfærdelige situation, som landet befinder sig i.’ Støtten ligger der.

- Jeg tror ikke, oppositionen stopper nu. De har forsøgt at stoppe Maduro så mange gange, og der sker altid et eller andet, der redder ham, men det er nu eller aldrig. Ellers kan han blive siddende i seks år, og så bliver det hele bare endnu værre, selvom det er svært at forestille sig. Oppositionen skal gribe chancen nu - de har verden i ryggen. Mange vigtige lande støtter dem, siger Carlos Salas Lind.

- Hvordan kan oppositionen gribe chancen, når militæret ikke støtter dem?

- Ved at øge presset mod regeringen. Det er første gang, at regeringen er så presset fra forskellige sider, som den er nu. Hvis der ikke sker noget nu, så kan jeg ikke logisk forstå, hvordan en regering kan blive ved med at sidde ved magten. Så må det bare være en kriminel mafiakonstruktion, der er fast besluttet på at beholde magten uanset hvad, lyder det.

Onsdag var der demonstrationer imod den siddende præsident, Nicolás Maduro, i den venezuelanske hovedstad, Caracas. Foto: Yuri Cortez

Mulig militær intervention

Ifølge Carlos Salas Lind kan man heller ikke udelukke en militær intervention i Venezuela - især ikke med Trump som præsident i USA. Den siddende præsident, Maduro, har krævet, at USA sender sine diplomater ud af landet inden 72 timer. En befaling, som Trump har valgt at trodse.

- USA kan sagtens finde på at sende elitesoldater til at beskytte deres ambassade. Det kan føre til brug af våben. Så Maduro skal virkelig passe på. Selvom han siger, at USA har 72 timer til at få deres diplomater ud af landet, så siger USA nej. Normalt ville diplomaterne forlade landet, hvis de bliver smidt ud. Men han bliver truffet direkte af USA. Det har vi heller ikke set før.

- Så de næste fem-syv dage bliver utrolig spændende at følge. Trump føler sig styrket nu, fordi han har opbakning fra flere lande, siger Carlos Salas Lind.