Ekspert om nedskudte objekter: - Amerikanerne er begyndt at lede efter dem

Der har på det sidste været godt gang i den i det nordamerikanske luftrum.

Efter der blev skudt en kinesisk ballon ned 4. februar, har amerikanerne været ekstra opmærksomme på deres luftrum, fortæller en ekspert.

- Jeg tror, det handler for amerikanerne om, at nu er trolden ude af æsken. Nu er de bekendt med, at de her spionage-overflyvninger foregår. Så bliver den amerikanske regering - og forsvar - nødt til at reagere. Derfor skyder man dem ned, siger Kristian Søby Kristensen, seniorforsker på Center for militære studier på Københavns Universitet.

Den kinesiske luftballon var den, der startede alle nedskydningerne. Foto: Chase Doak/Reuters

Leder intensivt efter overvågnings-objekter

De her omtalte objekter er ikke helt defineret, men ifølge Kristian Søby Kristensen er det noget, som kan spionere.

- Det er virkelig svært at sige noget skråsikkert om, hvad objekterne konkret er. Mit bedste bud er, at det er en eller anden form for spionage-flyvende dims. Det kan være en ballon, en drone eller noget i spændingsfeltet mellem de to.

Hvorfor der lige pludselig bliver skudt så mange objekter ned, giver rigtig god mening, mener Kristian Søby Kristensen.

- Efter den kinesiske ballon blev skudt ned, er amerikanerne aktivt begyndt at lede efter uregistrerede luftfartøjer, og når først man kigger efter ting, så finder man også ting.

Han fortæller også, at der er fuld af balloner rundt omkring i luftrummet, og det derfor ikke er uvant, at der farer objekter rundt.

- Amerikanerne har fokuseret deres overvågningskapacitet på denne her slags ting, så hov, der var sørme noget mere, og derfor er de gået amok med at skyde objekter ned i løbet af weekenden.

Objekterne er til fare for flysikkerheden og de amerikanske nationale sikkerhedsudfordringer, i forhold til hvilke data det kan afgive. Foto: Randall Hill/Ritzau Scanpix

Objekternes trussel

Grunden til, at amerikanerne skyder objekterne ned, er for det første, at de må og kan. Når der er noget fremmede i ens luftrum, så må man skyde det ned. Men det er også den potentielle trussel, der kan være forbundet med at have dem i luftrummet.

- Der er to grundlæggende trusler forbundet med det her. Den ene er det, efterretningen kan indsamle omkring amerikanske forsvarsinstallationer. Det andet handler efter sigende om de her mindre objekter, at de flyver der, hvor civil luftfart også flyver, og så kan de risikere at flyve ind i dem.

Om der er en sammenhæng mellem de forskellige objekter, kan man endnu ikke sige noget om.

- Det er alle nogle objekter, der skal lave overvågning i USA. Så på den måde er det min vurdering, at deres funktion er den samme. Men om de kommer fra Kina, Rusland, eller om der er nogle private amerikanske firmaer, der har glemt at fortælle de føderale myndigheder, at de flyver rundt med balloner. Det ved jeg ikke, siger Kristian Søby Kristensen.