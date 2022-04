Ekspert om nye sanktioner: - Det vil gøre ondt på os

I øjeblikket florerer der billeder af døde civile i den ukrainske by Butja. Det presser de vestlige lande

Den ukrainske by Butja ligner i disse dage noget, der er taget direkte ud af en dommedagsfilm. Det flyder med ødelagte kampvogne. Træer er væltet ned over vejene, og så har et massedrab på civile fundet sted.

Borgmesteren i byen, Anatoily Fedoruk, vurderer, at mere end 300 uskyldige ukrainere er blevet dræbt af de russiske styrker. Rusland nægter at stå bag., hvilket har fået FN og flere verdensledere til at reagere.

Den britiske premierminister, den tyske forbundskansler og den franske præsident er nogle af dem, der har været ude at fordømme massedrabet, og de truer nu med flere sanktioner mod russerne.

- Med det, der er kommet frem i weekenden, og frygten for kemiske våben ser politikerne sig nødsaget til at true russerne, siger Jens Ladefoged Mortensen, der er forsker i økonomisk diplomati og handelskrige ved Københavns Universitet.

Spørgsmålet er så, hvor mange knapper politikerne har at skrue på.

Den franske præsident Macron har mandag meldt ud, at de nye sanktioner bør ramme kul- og olieindustrien.

Det vil dog ikke blive uden omkostninger.

- Det vil gøre ondt på os. Det kan nemt ende med at give højere priser for os. Produktionskæderne vil også blive ramt, som i forvejen har været presset under corona. Det vil blive forstærket med yderligere sanktioner, siger Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

Det kan endda føre til nogle forhold, som man så under 2. verdenskrig ifølge Jens Ladefoged Mortensen.

- Det kan ende med, at der kommer rationering i Tyskland, hvilket i første omgang vil ramme virksomhederne. Visse industrier må i så fald lukke ned, da de ikke kan få flydende gas hurtigt nok.

Et andet bud på mulige sanktioner er, at sanktionere de lande, der endnu ikke har valgt side i krigen, hvilket omfatter Kina, Indien og Tyrkiet, fortæller Jens Ladefoged Mortensen.

Det kan dog ende ud med, at det skubber landene over mod russisk side.

Der er også den mulighed, at der ikke vil ske mere fra politisk side end den fordømmelse, der allerede har fundet sted. Dog vil sanktioner være et oplagt bud end reel krigsførelse, siger forskeren.