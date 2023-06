Ekspert om sprængt dæmning: - De er blevet mere desperate

Rusland har sprængt dæmningen Kakhovka. Nu beder Guvernøren i Kherson indbyggerne om at evakuere, da vandniveauet om blot fem timer vil stige til et kritisk niveau

Sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen vil have store konsekvenser for både den russiske og den ukrainske side. Angrebet tyder derfor på en øget deperation.

Det fastslår Claus Mathiesen, der er lektor ved forsvarsakademiet, overfor Ekstra Bladet.

Tilbage i oktober 2022 anklagede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, Rusland for at planlægge et angreb på dæmningen. Her vurderede Claus Mathiesen dog ikke nogen risiko for et sådant angreb, da det ville blokere op mod 85 procent af vandforsyningen til Krim-halvøen.

- Krim har et historisk problem med grundvand. I min optik vil det være helt meningsløst, sagde han i et interview med Politiken.

Blot et halvt år senere er sprængningen imidlertid blevet en realitet. Det markerer ifølge Claus Mathiesen en forandring i krigen.

- Hvis vi forudsætter, at det er russerne - og det ved vi jo ikke med sikkerhed - så synes jeg godt, at man kan tage det som et udtryk for, at russerne er blevet noget mere desperate, end de var i oktober.

- De er villige til at tage de risici, der er forbundet med den her oversvømmelse, siger Claus Mathiesen.

På dronebilleder ses vandet lige nu fosse gennem den ødelagte dæmning. Foto: REUTERS/Ritzau Scanpix

Konsekvenser for begge parter

Claus Mathiesen forklarer, at sprængningen umiddelbart får tre følger. Oversvømmelser på begge sider, drastisk forringet vandforsyning til den russisk-kontrollerede Krim-halvø og en risiko for slukning af Zaporizjzja-atomkræftværket.

Da disse konsekvenser rammer begge krigens parter, er det Ifølge ham derfor endnu også svært at få øje på logikken bag angrebet.

- Jeg synes, at vi skal vente og se på en lidt nærmere redegørelse, siger Claus Mathiesen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men jeg har svært ved at se, at Ukraine har nogen fordel ved det i forhold til de problemer, det skaber.

Claus Mathies medgiver dog også, at ansvaret teoretisk godt kunne være Ukraines.