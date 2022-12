Ekspert om Stoltenberg-udmelding: Skjult budskab

Stoltenbergs udtalelser om frygten for en storkrig mellem Nato og Rusland kan meget vel være et politisk budskab til Zelenskyj og Vesten om, at Ukraine skal sænke farten, vurderer ekspert

- Jeg frygter, at krigen i Ukraine kommer ud af kontrol og spreder sig til en storkrig mellem Nato og Rusland.

Sådan lyder den uhyggelige udmelding fra Natos generalsekretær Jens Soltenberg i Talkshowet 'Lindmo', som sendes på norsk tv fredag aften.

Generalsekretærens frygt er ikke grundløs, og dét, at han vælger at dele den, kan være aftalt spil mellem supermagten USA og Stoltenberg.

Det vurderer ph.d i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

Kan være koordineret med USA

- Det bunder jo i, at man er lidt bekymrede for, hvad der kan ske, hvis ukrainerne er i stand til at bryde igennem de russiske linjer. Især nede ved Sortehavet, således at de kan komme ned til Krim, siger Peter Viggo Jakobsen til Ekstra Bladet.

Netop Krim kan være afgørende for risikoen for Ruslands brug af atomvåben og i sidste ende en storkrig. Krim kan nemlig meget vel være 'den røde linje', forklarer Peter Viggo Jakobsen:

Ser det ud til at lykkes for ukrainerne at genvinde halvøen, kan det blive den udløsende faktor for russisk brug af atomvåben.

Og Stoltenbergs udmelding kan meget vel være koordineret med USA for at sende et signal til Zelenskyj og Vesten om, at Ukraine måske skal holde en anelse igen, vurderer han.

Uacceptabelt som det er nu

- Normalt har amerikanerne rimelig godt styr på, hvad Natos generalsekretær gør og siger. Én idé med at gå ud og sige det her, er jo at lægge op til, at ukrainerne skal lade være med at tage ret meget mere land.

- For det, der er dilemmaet set med vestlige øjne, er, at hvis vi lader ukrainerne smide russerne helt ud, så er der en meget stor risiko for, at russerne vil anvende taktiske atomvåben inde i Ukraine for at forhindre det, forklarer han.

Peter Viggo Jakobsen kalder Stoltenbergs udtalelse en prøveballon, som han kan have sendt til vejrs for at forsøge at få Zelenskyj og Vesten til at forstå, at ukrainerne altså ikke kan få det hele.

Hvorvidt Putin kan finde på at trykke på 'atomknappen' afhænger blandt andet af, hvor meget land det lykkes ukrainerne at generobre. Foto: Mikhail Metzel/Ritzau Scanpix

- Så det ville give mening, at Ukraine simpelthen bar over med, at noget af det, Rusland har nået at besætte, ikke kommer tilbage på ukrainske hænder, hvis det kan redde Vesten fra at ende i storkrig?

- Ja, præcis. Hvis de (Rusland, red.) fik lov at beholde det, de allerede havde i 2014 - i Donbass, men også omkring Krim, så ville det se fornuftigt ud. Men det er klart, at som frontlinjerne går i øjeblikket, så er det uacceptabelt for Ukraine, siger han og forklarer, at Rusland i øjeblikket har en strategisk fordel, eftersom de har adgang til at ramme Ukraines kommercielle sejlads.

- Det er utroligt vigtigt for ukrainerne at få kontrol med den her flod igen, og det vil sige, at de i hvert fald skal have skubbet russerne ud af artilleriafstand, før de er villige til at stoppe.

Jo mere land, des større risiko

Peter Viggo Jakobsen forklarer, at der ikke vil være nogen alvorlig risiko for atom- og storkrig, hvis russerne over vinteren formår at grave gode forsvarslinjer, som ukrainerne til foråret ikke vil kunne bryde igennem.

- Men når Stoltenberg går ud og siger det her, så er det fordi, at han er bekymret for, om de er i stand til det, og det må jeg indrømme, at jeg også selv er i tvivl om.

- Jeg har meget svært ved at se russerne være i stand til at holde det, de har nu, fordi de hele tiden viser sig at være så meget dårligere soldat mod soldat end ukrainerne. Så derfor er mine forventninger til foråret også, at ukrainerne vil tage mere land. Og det vil sige, at jo mere land, ukrainerne tager, jo større er risikoen for atomkrig.