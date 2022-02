Ekspert om 'vilde' sanktioner: - Rammer alle russere

De nye sanktioner mod Rusland kommer til at få store omkostninger for russerne. Ekspert kalder konsekvenserne 'vilde'

Sent lørdag aften vedtog et samlet Vesten nye omfattende sanktioner imod Rusland. Det betyder blandt andet, at et udvalg af russiske banker bliver udelukket fra betalingstjenesten Swift.

Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) og Ruslands-ekspert, kalder det et 'foreløbigt sanktionshøjdepunkt'.

- De (sanktionerne red.) er vilde! Den delvise udelukkelse af Swift-samarbejdet især. Det er jo ikke en fuldstændig udelukkelse fra det globale finansielle marked, men det gør det meget mere besværligt, siger Flemming Splidsboel.

Rammer almindelige russere

Modsat tidligere sanktioner forventer Ruslands-eksperten, at restriktionerne vil kunne mærkes meget hurtigt og i alle samfundslag, fordi det vil skabe høj inflation i landet, der allerede har været ramt af stigende inflation de seneste ti år.

- Russerne følger meget med i valutakursen, det har de gjort siden 90'erne, og rublen ligger i forvejen 10-12 procent under 2013 niveauet på grund af inflationen. Det her vil kun presse værdien af rublen længere ned, siger Flemming Splidsboel.

Ud over udelukkelsen fra Swift bliver den russiske centralbank også ramt af omfattende restriktioner, ligesom russiske midler i udenlandske banker bliver indefrosset. Vesten vil ligeledes gøre fælles front mod misinformation og cyber-angreb fra Rusland.

Presset til forhandlingsbordet

I løbet af de sidste par dage har Putin anmodet den ukrainske præsident, Zelenskij, om at komme til forhandlingsbordet i Belarus, der er Ruslands nærmeste allierede i konflikten. Det har Ukraine ikke været interesseret i.

Ifølge Flemming Splidsboel er det ikke kun de økonomiske sanktioner og det stærke ukrainske forsvar, der har presset Putin til forhandlingsbordet.

- Selvfølgelig betyder de økonomiske sanktioner meget, men man skal heller ikke underkende de lidt 'blødere' sanktioner som aflysninger af koncerter og fodboldkampe. Russerne har fået en ensidigt fortælling om, at de skal 'afnazificere' Ukraine, men når de hører om aflysninger, spreder det en tvivl blandt den russiske befolkning, fortæller Flemming Splidsboel.

Senest har Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) meldt ud, at Danmark lukker for russiske fly i dansk luftrum.