Ekspert om Wagner-afhopper: - Det er dramatisk

Det er meget svært at flygte fra Wagner-gruppen, siger dansk ekspert, der vurderer, at Wagner-afhopperen i Norge kan bidrage med oplysninger af høj kvalitet

Det er dramatisk, at Andrej Medvedev, det tidligere ledende medlem af den russiske Wagner-gruppe, er flygtet fra gruppen og har søgt asyl i Norge.

Wagner-afhopper: - De ville slå mig ihjel

Det siger Niklas Rendbo Møller, der er sikkerhedskonsulent ved Implement Consulting Group og tidligere har skrevet speciale om Wagner-gruppen.

Han har fulgt sagen og hæfter sig særligt ved, at Andrej Medvedev ikke ligner et typisk medlem af den brutale gruppe.

- Han ligner en sød fyr. Han er 26 år og langt væk hjemmefra. De fleste andre Wagner-afhoppere har været nogle hårde veterantyper, som har passet mere på stereotypen på gruppen, siger siger Niklas Rendbo Møller, der tidligere også har forsket ved Forsvarsakademiet.

- Medvedev ser uskyldig ud, og det er påfaldende, at han har lyst til at skrive sig op til Wagner. Det viser noget om, at Wagner i Rusland har skabt et billede af, at man er en vigtig specialgruppe, der kæmper for noget godt.

Forfulgt og beskudt

Niklas Rendbo Møller følger aktivt det russiske medie Gulagu.net, hvor Andrej Medvedev har lavet flere videointerviews. Og det er ikke et hvilket som helst medie, de nye oplysninger kommer fra.

Var leder i Wagner-gruppen: Nu søger han asyl i Norge

- Det er Vladimir Osechkin, der har mediet Gulagu.net, hvilket er en slags whistleblower medie. Mange af os vestlige observatører, der kigger på lyssky dele af det russiske samfund, får vores bedste kilder fra Gulagu.net. Så det faktum, at han har lavet et interview med Andrej Medvedev, gør det værdifuldt i sig selv, siger han.

Hvor opsigtsvækkende er det, at et ledende medlem af Wagner-gruppen er flygtet?

- Det opsigtsvækkende er, hvor dramatisk sagen er. For det første skulle Medvedev været flygtet gennem sneen over til Norge forfulgt og beskudt af grænsevagter. Derudover er der en yderligere dramatik, fordi han er forbundet til Jevgenij Nuzhin, som var den Wagnersoldat, der sidste år blev dræbt med en forhammer.

- Andrej Medvedev var leder for Jevgenij Nuzhin. Han var ikke med til at myrde ham, men prøvede tværtimod at hjælpe ham med at flygte.

Hvor svært er det at flygte fra gruppen?

- Det er meget svært. Wagnergruppen ved formentlig godt, at mange i Wagnergruppen ville ønske, at de ikke havde meldt sig ind. Det er en organisation, der er fyldt med trusler, vold og psykisk terror. Man prøver at holde samling på tropperne med den absolut hårdeste metoder, og gruppen har kapaciteterne til at forfølge afhoppere.

Efterretninger af høj kvalitet

De oplysninger, Andrej Medvedev, vil overlevere til Vesten er ikke nødvendigvis nye, siger Niklas Rendbo Møller.

- Men den store forskel er, at vi nu har en person, der selv har oplevet det og kan forklare konteksten. Derfor er det efterretninger af meget høj kvalitet, Vesten kan få ud af Andrej Medvedev.

Kan det her være med til at skabe uro i Wagner-gruppen?

- Hvis han har noget godt og kompromitterende videomateriale, som kommer ud i informationsrummet i vesten, og som bliver lækket på nettet, så vil det skabe uro i Wagner. Men omvendt er Wagner brutale og bekræfter altid vores værste anelser.