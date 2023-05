Ekspert om Wagner-boss: - Han er en nyttig idiot

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin er en meget presset mand.

Han har i de seneste dage truet højlydt med at trække stikket på sin offensiv i Bakhmut, hvis den russiske top ikke snart sender hans hær mere ammunition.

Men spørger man Peter Viggo Jakobsen, lektor i krigsstudier ved Forsvarsakademiet, har Prigozjin slet ikke så meget at forhandle med, som han gerne vil give udtryk for.

- Jeg ser ham lidt som en nyttig idiot. Og hvis Putin synes, at han skal ofres på et tidspunkt, bliver han det også, siger Peter Viggo Jakobsen.

Ifølge lektoren har Prigozjin sat sig i en uheldig situation.

- Det kan have store konsekvenser at true Kreml på den måde. Man kan jo falde ud af et vindue, siger han.

Samtidig mener Peter Viggo Jakobsen også, at Wagner-gruppen lige nu står i en situation, hvor den bliver brugt som kanonføde, mens Rusland er i gang med at opbygge deres egne reserver.

Er ikke afgørende

Udskældningen af Kreml er ifølge lektoren et udtryk for en presset Prigozjin, der måske gerne vil gøre sig selv vigtigere, end han selv er for russerne. Det er samtidig en nem undskyldning for ikke at have slået den ukrainske offensiv endnu.

- Til at starte med slog han sig op på at være den redningsmand, som kunne levere de sejre, som Rusland ikke selv kunne. Han har bundet sin personlige prestige meget op på Bakhmut-offensiven, fortæller Peter Viggo og fortsætter:

- Selvom han fylder helt meget i medierne, så har russerne over 100.000 mand med våben indsat i forbindelse med denne her krig. Pregozjin havde, da det hele startede, lige omkring 30.000 mand. Han er på ingen måde afgørende for krigen for russerne. Ja det kan betyde, at russerne mister Bakhmut. Men det har ingen voldsom stor strategisk betydning. Bakhmut er en trædesten for at kunne komme ind i andre områder såsom Donbass.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Wagner-gruppens leder udtrykker sin utilfredshed over for den russiske top. Tilbage i februar brokkede Prigozjin sig over samme mangel på krudt og kugler, mens han beskyldte Rusland for udøve direkte sabotage imod hans privathær. Noget der kan virke ret paradoksalt for de fleste mennesker. Men spørger man Peter Viggo Jakobsen, kan selv-sabotagen være udtryk for interne magtkampe i den russiske top.

- Prøv og tænk over, hvis du hele tiden får at vide, at du er en klaphat, og du er skyld i, at Rusland har lidt nederlag i krigen. Det er ikke en rar position at være i. Og så kommer der så en gut som Prigozjin, der leverer resultater, og efterfølgende får stor rus af Putin. Så er det en lille smule træls at være general i det store russiske forsvar. Man kan forestille sig, at det ville resultere i interne magtkampe, siger han.