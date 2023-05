Ekspert om Wagner-exit: - Det er en del af et spil

Jevgenij Prigozjin fortalte torsdag, at Wagner-gruppen har påbegyndt sin retræte fra Bakhmut. Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel mener dog, at udmeldingen sagtens kan være bluff

Den efterhånden berygtede Wagner-gruppe har nu påbegyndt en tilbagetrækning af tropper fra byen Bakhmut, der den seneste tid har været centrum for voldsomme kampe. Det siger Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, i hvert fald. Men har de rent faktisk tænkt sig at trække sig tilbage?

Ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker med speciale i Rusland ved DIIS, kunne denne melding sagtens komme som et led i en større plan.

- Det er en del af et spil, som han kører og har kørt igennem lang tid, som handler om magt, adgang til ressourcer og måske nogle politiske ambitioner han har, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det her kan være et forsøg på - igen - at lægge pres på det etablerede forsvar og på det politiske system, hvis ikke de (Rusland, red.) har mulighed for at gå ind og erstatte hans tropper derinde.

Flemming Splidsboel tør imidlertid ikke sige, om Wagner-chefen denne gang har tænkt sig at gøre handling af sine ord, da det ikke er første gang, han taler om en tilbagetrækning.

Jevgenij Prigozjin, lederen af den paramilitære Wagner-gruppe, er på kant med styret i Moskva. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Forbereder kampagne

Tidligere på måneden kom den første advarsel fra Wagner-chefen, om at han ville trække sine styrker ud af Bakhmut 10. maj, hvis han ikke fik mere ammunition fra Moskva. Det fik han.

Men skulle han senere gøre alvor af truslen, meldte Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C., at Putin havde et es i ærmet.

'Kreml er formentlig ved at forberede en proces for at stemple Prigozijn som en forræder. Anonyme kilder i Kreml har afsløret, at den russiske præsidents administration forbereder en informationskampagne for at miskreditere Prigozijn, men det er usandsynligt, at Kreml truer Prigozijn, mens Wagner-styrkerne stadig er ved Bakhmut-frontlinjen', skriver de i deres daglige opdatering.

Det lyder samtidigt, at Rusland hverken kan eller vil fjerne Prigozijn fra sin rolle som chef for den private lejehær Wagner-gruppen. Om en sådan kampagne nu bliver en realitet må tiden derfor vise.