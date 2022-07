Ekspert om Zelenskyjs fyringer: 'Dramatisk'

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fyret to af sine egne topfolk. Det er dramatisk, lyder det fra ekspert

- Det er umiddelbart ret bemærkelsesværdigt.

Sådan lyder det fra militærforsker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fyret to topfolk inden for landets sikkerhedstjeneste.

Anders Puck Nielsen peger på, at både det, at Zelenskyj fyrer sine topfolk midt under en krig - og årsagen til det - er bemærkelsesværdigt.

Forræderi og kollaboration

Den ukrainske præsident har på det sociale medie Telegram fortalt, at forræderi og kollaboration er en del af forklaringen til fyringerne af lederen af den hemmelige tjeneste (SBU), Ivan Bakanov, og rigsadvokaten, Iryna Venediktova.

- Især det der med, at det er en spionchef, som Zelenskyj fyrer her, er i sig selv ret bemærkelsesværdigt, fordi det er en person, som spiller en nøglerolle i hele krigen, fortæller Anders Puck Nielsen.

Annonce:

- Jeg ved jo ikke, præcis hvad der ligger bag, men jeg kan bare sige, at det er ret dramatisk, at det sker.

Den nu fyrede spionchef bliver ifølge nyhedsbureauet AFP erstattet af den 39-årige Vasyl Malyuk. Malyuk har været sikkerhedschef for SBU siden marts.

To årsager

Ifølge Anders Puck Nielsen kan 'forræderi' og 'kollaboration' dække over to mulige årsager:

- Enten er det ham selv (Ivan Bakanov, red.), der har haft for nære forbindelser til nogle russere. Eller også har han måske dækket over nogle i organisationen, som har haft det.

Det er ifølge militærforskeren en 'væsentlig trussel' for Ukraine, når folk i forskellige myndigheder samarbejder med Rusland.

- Det er jo et stort problem, hvis russerne får kendskab til ukrainernes planer eller begynder at vide, hvordan ukrainerne ser på tingene, og kan begynde at arbejde i forhold til det.

Annonce:

- Enten ved, at man kender ukrainernes planer, eller måske at man begynder at påvirke ukrainernes planer ved at få plantet informationer i det ukrainske efterretningssystem, som ikke er rigtige.

Begge veje

Anders Puck Nielsen understreger, at det naturligvis går begge veje.

Man må gå ud fra, at ukrainerne også gør, hvad de kan, for at få infiltreret det russiske efterretningssystem - og formentlig også har en vis succes med det.