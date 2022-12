Ekspert: Politisk bøvl holder Kosovo i skak

Konflikten mellem Kosovo og Serbien har i noget tid været en noget ulden affære.

I store dele af Kosovo har landets regering fået styr på sagerne, men der er lidt uforløste skærmydsler i den nordlige del af landet, hvor grænsen til Serbien ligger, og en stor del af det kosovoserbiske mindretal befinder sig.

Her har konflikten på det seneste vist tegn på at blusse op, da den serbiske præsident Aleksandar Vučić har vist tegn på at spille med sine sine politiske overarme i byen Mitrovica, der er den største i den nordlige provins.

Byen Mitrovica er opdelt i to, en serbisk del og en kosovoalbansk del. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

- Smertesbarnet er den nordlige provins i byen Mitrovica, hvor der har været nogle barrikader op, og så har de lokale serbiske mindretalsmyndigheder, politi og andre embedsmænd valgt at blive væk fra arbejde siden 5. november, fortæller civil forsker og Kosovoekspert Dorthe Bach Nyemann ved Forsvarsakademiet til Ekstra Bladet.

- Så man kan i hvert fald godt opfatte serbernes adfærd som en form for provokation. Hvor den serbiske præsident vil vise, at det faktisk er dem, der bestemmer i det nordlige Kosovo.

Med til historien hører, at Kosovo i 2008 erklærede sin uafhængighed, der slet ikke faldt i god serbisk jord, og den dag i dag til stadig ikke står stadfæstet i serbisk henseende.

Inde i byen Mitrovica er der flere steder sat lastbiler op for at blokere vejene. Foto: Armend Nimani/Ritzau Scanpix

Nato til dåd

Derfor er cirka 3600 Nato-styrker udstationeret til at fastholde freden i området, der har været i landet siden urolighederne i 1999. Et antal soldater, der har været betragteligt større, men Natos tilstedeværelse er ifølge Dorthe Nyemann en af de store grunde til, at Serbien er holdt i et foreløbigt skak. Et dyrt, foreløbigt skak.

- En af grundene til, at det her jo overhovedet ikke bliver som urolighederne i 90'erne, er Natos tilstedeværelse i Kosovo.

- For så længe Nato opretholder tilstedeværelsen, så er det meget usandsynligt, at der kommer noget særligt ud af det.

- For Serbien vil nok ikke i krig med Nato, men det betyder omvendt også, at vi vedvarende kommer til at bruge flere og flere ressourcer på at opretholde orden i området.

Den serbiske præsident Aleksandar Vucic (th.) har på det seneste flexet med sine politiske overarme. Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

Låst fra politisk side

Kosovos store problem er dog, at en mulig udbedring af konflikten hænger i bremsen. Og det er der en helt speciel grund til. De, der sidder ved forhandlingsbordet, er uenige og sidder i et bureaukratisk dødvande.

- Overordnet set, så har vi jo en konflikt med Rusland og Ukraine, som gør, at det sidste Vesten har lyst til, det er altså at sidde og deale med et eller andet nede på Balkan, fortæller Dorthe Nyemann.

Det er ikke kun i indre Mitrovica, at urolighederne trækker sine tråde, også i udkanten af byen er er lastbiler sat ind til at blokere vejene. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

- Og NATO, EU og USA, der skal holde ro på det hele og holde de diplomatiske forhandlinger i gang, har meget begrænsede handlemuligheder, for internt i NATO eller EU er der egentlig opbakning til at presse dagsordenen for at løse den serbisk-kosovianske knude.

- Så længe NATO og EU ikke kan blive enige om, hvad skal der egentlig ske i området, så vil alle bare helst tage til takke med, at alt forbliver som det er