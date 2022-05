Ekspert: Putin forbereder befolkningen på en hverdag med krig

Ifølge en Rusland-ekspert er Vladimir Putins tale mandag et forsøg på at forberede den russiske befolkning på, at krigen langtfra vil gå så gnidningsfrit som forventet

Putin forbereder den russiske befolkning på, at krigen kommer til at trække i langdrag.

Sådan lyder vurderingen fra Rusland-ekspert og lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Mette Skak i kølvandet på, at præsidenten mandag holdt en tale til nationen.

Talen var nemlig relativt afdæmpet og uden de store armbevægelser - eller grænsende til kedelig, som militærforsker Anders Puck Nielsen udtaler - men hvad kan man tolke ud fra det, når det kommer til krigen i Ukraine?

- 9. maj er en stor festdag i Rusland, men set i lyset af, at russerne slet ikke er på vej til at vinde krigen, kan der tænkes at være en sammenhæng mellem situationen og den afdæmpede tale, Putin har holdt i dag.

- Han forsøger at lægge en dæmper på den oppiskede stemning og få noget mere realisme ind. Han forbereder den russiske befolkning på en hverdag med krig, hvor soldater kommer hjem i ligkister, siger Mette Skak.

'Et plaster på såret'

I talen annoncerede præsidenten da også, at der netop var blevet underskrevet et dekret, som skal sørge for støtte til de familier, der har mistet pårørende i krigen.

- Det er et plaster på såret og en måde at signalere på, at han godt ved, at det gør ondt at miste sine børn i krig. Det kan skabe uro og sorg og også en vrede, som kan få befolkningen til at vende sig mod Putin.

- Så det er hans måde at forsøge at tage problemerne i opløbet på, siger Mette Skak.

Ifølge hende er krigen i Ukraine 'en uhyggelig krig' for russerne.

- Hvis man ser på tabstal, så har krigen i Ukraine meget hurtigt overgået Sovjetunionens krigsførelse i Afghanistan, som var særdeles upopulær.

- Så Putin er godt klar over, at han skal passe på, at stemningen mellem ham og den russiske befolkning ikke vender, hvis russerne begynder at blive utrygge ved, hvad det dog er, de - og han - har rodet sig ud i i Ukraine, lyder det fra eksperten.

Vil han ende krigen?

Forud for dagens tale har der været spekulationer om, om Putin mon ville erklære krig mod Ukraine og derved udløse en større mobilisering af styrker.

Dette undlod han dog. Konflikten i Ukraine bliver altså stadig ikke betegnet som 'krig'.

- Det tyder på, at han er bange for, at det ville være for stort et stilskifte, som ville skabe for stor opstandelse i befolkningen, der allerede kan mærke krigen i deres hverdag, siger Mette Skak.

- Kan der være tegn på, at Putin forbereder sig på at ende krigen?

- Nej, det tror jeg ikke, at han kan. Men han er rådvild og forsøger at finde ud af, hvordan han kan komme ud af det her med skindet på næsen.

