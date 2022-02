Ekspert: Putin virkede rablende

Selvom Rusland måtte få held med at indtage og besætte Ukraine, vil de næppe kunne få den ukrainske befolkning over på deres side. Dermed virker invasionen ikke smart, lyder det fra ekspert

Den russiske præsident Putins image som en yderst rationel strateg er forkert, og invasionen af Ukraine vil ramme Rusland som en boomerang.

Sådan lyder vurderingen fra Flemming Splidsboel, seniorforsker ved DIIS med speciale i de tidligere sovjetstater og Rusland.

- Vi har et billede af Putin som en rationel skakspiller og strateg, og det kan han også godt selv lide at se sig som. Men jeg synes, der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved den rationalitet, der er i Kreml. Vi har et billede af, hvor strategisk og succesfuld han er, men det er han egentlig ikke, siger han.

21. februar holdt Putin en længere tale, hvor han talte om det russiske og ukrainske forhold, og hvordan Ukraine i realiteten ene og alene var skabt af Rusland og historisk var 'russisk land'.

Det var en tilsyneladende meget vred russisk præsident, der mandag talte til nationen og lagde grundargumenterne ud for en invasion af nabolandet Ukraine. Foto: Alexey Nikolski/Ritzau Scanpix

Overrasket

Talen har mødt hovedrysten fra eksperter, som mener, den indeholdt mange forkerte påstande. Den var endnu et eksempel på, at Putin ikke længere er en så kølig og rationel strateg, som vi har et billede af, lyder det fra Splidsboel.

- Jeg var meget overrasket og skuffet over talen forleden. Han virkede rablende. Der plejer at være mere struktur og styr på tingene, når han holder taler. Men han virkede vred, og som om at vreden kom helt indefra.

- Vi ville gerne være jeres venner, det ville I ikke, men I havde ikke behøvet at blive vores fjender og den slags, sagde han. Man tænkte, at det er hans personlige følelser, der nu bliver omsat til russisk udenrigspolitik. Der plejer at være et filter og nogle folk, der holder ham tilbage. Men det virker til, at nogle af de filtre er forsvundet, siger Flemming Splidsboel, der fortsat rejser meget i Østeuropa og de tidligere sovjetstater.

Fredag omkring klokken 12 er der kampe flere steder i Ukraine, men særligt omkring hovedstaden Kiev har der siden torsdag aften været meldinger om intense kampe. Ukrainsk militær forbereder sig her i Kiev. Foto: Gleb Garanich / Ritzau Scanpix

Ukraine er tabt

I de tidligere sovjetstater og i Ukraine bevæger befolkningerne sig væk fra Rusland, og den russiske invasion af Ukraine vil formentlig kun accelerere den proces, vurderer Flemming Splidsboel, der ser det russisk-ukrainske forhold som nu endegyldigt smadret.

- Jeg må indrømme, at jeg er meget overrasket over, at Rusland nu invaderer Ukraine, og jeg har taget fejl i min vurdering. Putin har allerede tabt Ukraine. Ukraine er væk. Og efter i dag er det fuldstændig væk. Selvom de får det inkorporeret i Rusland og får indsat en pro-russisk regering, så er Ukraine væk.

- Og det samme vil ske i nogle af de andre sovjetrepublikker. De sidder jo på nåle og følger med i Kasakhstan, i Armenien, i Georgien og Kirgisistan og tænker, 'hvad fanden er det her for noget. Er det virkelig sådan, vi skal behandles?' Det kan godt være, at nogle af landene er blevet bange og retter nogle småting ind. Men befolkningerne flytter sig grundlæggende væk fra Rusland, og det er en tydelig bevægelse, jeg kan se gang for gang, når jeg er der, siger han.

Tusindvis af ukrainere er flygtet fra deres hjem og er blevet flygtninge i nabolande. Her en mand med et barn, efter at have krydset grænsen fra Ukraine til Slovakiet torsdag. Foto: Radovan Stoklasa / Ritzau Scanpix

Ny revolution

Flemming Splidsboel har samtidig også utrolig svært ved at se, hvordan Rusland skulle kunne holde et pro-russisk styre ved magten i Kiev uden at være militært til stede, hvilket efter alt at dømme vil medføre meget store omkostninger for det russiske militær.

- Ukrainerne har utroligt mange håndvåben. OSCE anslår, at der er ni millioner stykker håndvåben rundt omkring i Ukraine. Så hvis russerne får indsat en pro-russisk regering og trækker tropperne tilbage, vil der komme en ny revolution. Men det vidner måske om, at der stadig er en tænkning i Rusland som under Sovjetunionen, siger Flemming Splidsboel.

Samtidig vil Putin, stik imod hans i hvert fald ytrede ønske om ikke at få et stærkere Nato i sit nærområde, formentlig få det stik modsatte. Stigende forsvarsbudgetter i Europa, øget militær oprustning og store økonomiske omkostninger for en allerede økonomisk prøvet befolkning i Rusland bliver formentlig nogle af konsekvenserne, vurderer han.

